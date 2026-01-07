Bộ Y tế yêu cầu tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy ở Trần Cung (Hà Nội)

Ngày 7/1/2026, vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ít nhất 15 người bị thương. Trong số này, 6 bệnh nhân có tiên lượng nặng đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và Chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng và sức khỏe cho các nạn nhân, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có ý kiến chỉ đạo chuyên môn đối với công tác cấp cứu, điều trị.

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoan nghênh Bệnh viện E cùng các chuyên gia đầu ngành đã chủ động, tích cực tham gia khám, cấp cứu và điều trị kịp thời cho các nạn nhân ngay sau khi xảy ra vụ cháy.

Cục đề nghị Giám đốc Bệnh viện E tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, chuyên môn; đồng thời chủ động phối hợp với các bệnh viện chuyên sâu và các chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, theo dõi sát và điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân bị thương. Trường hợp vượt quá khả năng hoặc phạm vi chuyên môn của bệnh viện, cần khẩn trương chuyển người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng điều trị tốt nhất.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu bệnh viện quan tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện, ổn định tâm lý cho người bị nạn và thân nhân, giúp các gia đình sớm vượt qua cú sốc tinh thần sau sự cố.

Bệnh viện E có trách nhiệm báo cáo chi tiết, cập nhật diễn biến công tác cứu chữa các nạn nhân và đề xuất các kiến nghị (nếu có) về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.