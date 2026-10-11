Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố ở Quảng Ngãi, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương điều tra, truy tìm nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin về các trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10/10, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì. Họ lần lượt được đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho người bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Ngành y tế địa phương cũng được yêu cầu thông báo rộng rãi để người dân trong khu vực biết và chủ động theo dõi sức khỏe. Những người từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, cần đến cơ sở khám chữa bệnh hoặc trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Song song với công tác điều trị, cơ quan chức năng phải khẩn trương điều tra vụ việc, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm, nếu được phát hiện, phải được xử lý nghiêm và công khai để cảnh báo cộng đồng.

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm. Trong đó, cần kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh từ khâu sơ chế, chế biến đến vận chuyển, bảo quản; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Người dân cũng được khuyến cáo thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt tại các hàng quán đường phố và những cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn phục vụ đông người.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) chiều 10/10 về vụ việc, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Bà Nguyễn Thị Thúy là chủ xe bánh mì, điểm bán thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

Theo khai thác dịch tễ, trong khoảng thời gian từ 9 - 18h ngày 9/10, 18 người đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại địa điểm trên. Khoảng 15h cùng ngày có người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Tính đến 19h ngày 10/10, số ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Bà Được ở Quảng Ngãi tăng lên 55 trường hợp, theo thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.