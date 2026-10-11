Lời khuyên đến những gia đình vẫn đang dùng chảo chống dính đã bong tróc

Chảo chống dính xuất hiện vết xước sâu, bong tróc hoặc lộ lớp kim loại bên dưới là dấu hiệu cần chú ý.

Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp Việt, giúp việc chế biến món ăn trở nên thuận tiện và vệ sinh dễ dàng hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, bề mặt chảo có thể xuất hiện các vết xước, bong tróc lớp phủ hoặc để lộ phần kim loại bên dưới.

Dù vậy, nhiều gia đình vẫn tiếp tục sử dụng chảo đã xuống cấp vì cho rằng chỉ khi lớp chống dính bong tróc nghiêm trọng mới cần thay mới. Thực tế, mức độ hư hỏng của lớp phủ và cách sử dụng chảo là những yếu tố quan trọng để xác định liệu dụng cụ này có còn phù hợp để tiếp tục nấu nướng hay không.

Chảo chống dính bong tróc có gây hại cho sức khỏe?

Theo Viện Đánh giá Rủi ro Liên bang Đức (BfR), các loại chảo chống dính sử dụng lớp phủ polytetrafluoroethylene (PTFE) không gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe khi sử dụng đúng hướng dẫn. PTFE là một loại polymer thường được dùng để tạo bề mặt chống dính cho dụng cụ nấu nướng.

BfR cho biết, trong quá trình sử dụng, những mảnh rất nhỏ từ lớp phủ bị trầy xước có thể bong ra và vô tình đi vào thức ăn. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan này, các hạt PTFE nhỏ bị nuốt phải không được cơ thể tiêu hóa mà thường được đào thải nguyên vẹn. Với những dữ liệu hiện có, chưa có căn cứ cho thấy việc nuốt phải các hạt nhỏ như vậy gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này không đồng nghĩa với việc các gia đình nên tiếp tục sử dụng mọi chiếc chảo đã hư hỏng. Khi lớp chống dính bong tróc đáng kể, chảo có thể không còn đáp ứng tốt chức năng ban đầu, thức ăn dễ bám vào bề mặt và việc nấu nướng trở nên khó kiểm soát hơn. Tình trạng hư hỏng cũng khiến người dùng khó xác định mức độ xuống cấp của dụng cụ.

Vì vậy, với những chiếc chảo có lớp phủ bong thành mảng, trầy xước sâu hoặc lộ rõ phần kim loại bên dưới, lựa chọn thận trọng là ngừng sử dụng để nấu ăn và thay bằng dụng cụ còn nguyên vẹn.

Bên cạnh tình trạng bong tróc, cách làm nóng chảo cũng là yếu tố quan trọng mà người dùng không nên bỏ qua.

Theo BfR, lớp phủ PTFE có thể trở thành mối nguy khi chảo bị đun nóng quá mức trong tình trạng không có thức ăn. Ở nhiệt độ khoảng 360°C trở lên, lớp phủ có thể phân hủy và giải phóng khí gây hại cho sức khỏe.

Tình huống dễ gặp là đặt chảo rỗng lên bếp rồi để quên trong lúc làm việc khác, hoặc bật bếp ở mức nhiệt cao nhất để làm nóng chảo thật nhanh. Khi không có thức ăn hấp thụ nhiệt, nhiệt độ của chảo có thể tăng nhanh, đặc biệt nếu sử dụng nguồn nhiệt lớn.

Cơ quan Y tế Canada cũng khuyến cáo không làm nóng trước dụng cụ chống dính khi chưa có thức ăn bên trong, không sử dụng chúng ở nhiệt độ cao (trên 260 độ C) và nên bật quạt hút hoặc thông gió khi nấu nướng.

Do đó, các gia đình không nên đợi đến khi chảo có dấu hiệu bốc khói mới giảm nhiệt. Cách an toàn hơn là cho nguyên liệu hoặc một lượng dầu phù hợp vào chảo theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sử dụng mức nhiệt thấp đến trung bình và không để chảo trên bếp khi không có người trông coi.

Những lưu ý khi sử dụng chảo chống dính

Để hạn chế tình trạng trầy xước và kéo dài thời gian sử dụng, người dùng nên chú ý đến một số nguyên tắc cơ bản.

Trước hết, nên sử dụng dụng cụ nấu bằng gỗ, silicone hoặc vật liệu phù hợp với lớp phủ của chảo thay vì dùng thìa, xẻng kim loại cứng để cạo hoặc đảo thức ăn. Khi vệ sinh, hãy dùng miếng bọt biển mềm và chất tẩy rửa phù hợp; tránh chà bằng búi sắt hoặc vật liệu có tính mài mòn mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nấu, nên để chảo nguội bớt trước khi rửa, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc xếp chồng nhiều chiếc chảo lên nhau cũng cần được chú ý, bởi đáy hoặc cạnh của dụng cụ khác có thể làm xước bề mặt chống dính. Nếu cần xếp chồng, nên đặt một lớp lót mềm ở giữa.

Quan trọng hơn, người dùng cần kiểm tra tình trạng chảo định kỳ. Khi bề mặt xuất hiện những mảng bong lớn, lớp phủ tróc thành vảy, đáy biến dạng hoặc có dấu hiệu hư hỏng rõ rệt, nên thay chảo thay vì cố sử dụng thêm.

Với những gia đình đang dùng chảo chống dính đã bong tróc, điều cần thiết là đánh giá đúng tình trạng dụng cụ và thay thế khi lớp phủ đã xuống cấp đáng kể. Một chiếc chảo được sử dụng đúng hướng dẫn sẽ giúp việc nấu nướng thuận tiện và an tâm hơn.

(Tổng hợp)