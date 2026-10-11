Chàng trai 22 tuổi đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì 3 món "khoái khẩu" của nhiều người trẻ

Không ít người trẻ thường chủ quan, mặc sức ăn uống theo sở thích mà không biết đây là nguồn cơn gây nhiều bệnh tật, gồm cả ung thư.

Giống như nhiều người, ở tuổi 22 Tiểu Lục cho rằng mình còn rất trẻ, khỏe nên có thể tùy ý ăn uống, sau này chăm sóc sức khỏe cũng chưa muộn. Đến tận khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh vẫn nghĩ bác sĩ chẩn đoán nhầm. Lúc biết được bệnh của mình “từ miệng mà ra” mới bắt đầu hối hận trong muộn màng.

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Cụ thể, Tiểu Lục sinh ra tại Hồ Bắc (Trung Quốc) và đang học đại học tại Chiết Giang (Trung Quốc). Gia đình vốn không khá giả nên anh rất chăm chỉ, vừa học vừa làm nhiều công việc bán thời gian. Kết quả dẫn tới ăn uống thất thường, cũng hiếm khi có dịp về quê nhà. Ngay cả khi đau ốm cũng một mình trải qua, không báo cho bố mẹ.

Cho tới gần đây, Tiểu Lục ốm nặng tới mức không thể đi học hay đi làm, ăn cháo trắng hay uống nước bụng cũng đau quằn quại, gần như chỉ nằm một chỗ. Không còn cách nào khác, anh gọi điện báo cho gia đình. Bố mẹ Tiểu Lục vội vã bắt chuyến xe trong đêm để nhanh chóng đến nơi đưa con đi bệnh viện.

Ba người họ cùng đến Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc quận Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc). Sau khi thực hiện chụp CT, nội soi dạ dày cũng như các xét nghiệm khác, Tiểu Lục được chẩn đoán ung thư dạ dày.

Bác sĩ điều trị của Tiểu Lục là Chung Cầm Quyên kể lại: “Bệnh nhân còn rất trẻ nhưng khi phát hiện khối u dạ dày đã ở giai đoạn cuối, di căn nhiều nơi, không thể phẫu thuật. Nếu dùng hóa trị, có thể không đạt được hiệu quả mong muốn, tiên lượng cực kỳ xấu và thời gian sống sót sẽ còn rất ngắn. Gia đình bệnh nhân không có tiền sử mắc ung thư, nguyên nhân là do anh ấy có nhiều thói quen ăn uống xấu trong nhiều năm, những món khoái khẩu đều là món gây hại dạ dày”.

Ba món này chính là: mì ăn liền, nước ngọt có ga và các món đồ ăn nhanh thật cay. Chính Tiểu Lục cho biết, anh ở một mình lại bận rộn, muốn tiết kiệm nên gần như không bao giờ nấu nướng, chủ yếu ăn mì cho qua bữa.

Ngoài ra, ban ngày quá bận rộn nên Tiểu Lục sẽ dành ban đêm để chơi game hoặc học bài, ngày nào cũng ngủ sau 2 giờ sáng. Vừa học vừa làm rất áp lực, lại hay thức khuya nên Tiểu Lục bắt đầu “nghiện” ăn khuya, dùng đồ ăn thật cay và nước ngọt có ga để giải tỏa tâm trạng cũng như tránh buồn ngủ.

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Ngay cả khi cơ thể phát ra những tín hiệu như đau bụng dai dẳng, ăn nhiều vẫn sụt cân, nôn mửa thường xuyên thì Tiểu Lục vẫn chủ quan. Anh đơn giản nghĩ rằng mình làm việc quá sức, căng thẳng lại thiếu ngủ nên như vậy. Bởi vì anh còn trẻ, cơ thể có thể từ từ thích nghi hoặc cố gắng thêm vài năm nữa, kinh tế ổn định hơn sẽ chăm sóc để phục hồi.

Không ngờ, ngày anh tới bệnh viện kiểm tra cũng là ngày nhận “án tử” ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tiểu Lục hối hận cũng không kịp.

5 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày bạn cần chú ý: - Đau thượng vị: Đau âm ỉ vùng trên rốn kéo dài, nặng hơn sau ăn. - Sụt cân bất thường: Giảm cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân. - Đầy bụng, nhanh no: Luôn chướng bụng, ăn rất ít đã thấy căng no. - Chán ăn, buồn nôn: Thường xuyên đầy hơi, ợ chua, sợ mỡ, hay nôn ói. - Đi ngoài phân đen: Phân màu đen dính như bã cà phê hoặc nôn ra máu.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, China News