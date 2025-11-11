Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn: Hà Nội cấp bách tăng số lượng trường phổ thông, kiểm soát chặt dạy thêm học thêm

Kiên quyết chấm dứt biến tướng dạy thêm học thêm

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, biểu dương thành tích của giáo dục Hà Nội, thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giáo dục toàn diện phát triển con người, luôn tiên phong và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và đất nước.

Các kết quả đạt được của giáo dục Thủ đô thể hiện trên nhiều lĩnh vực, tiêu biểu như: mạng lưới trường lớp được mở rộng, khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, từ nâng cao dân trí đến bồi dưỡng nhân tài.

Hà Nội không chỉ thành công trong việc triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 mà còn duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về giáo dục mũi nhọn, có sự đột phá trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ... Để đạt được những thành tựu đó, theo Bộ trưởng là có sự nỗ lực, đóng góp công sức rất lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT , yêu cầu cấp bách của Giáo dục Thủ đô là tăng cường số lượng các trường phổ thông, đặc biệt là trường THPT chất lượng cao. Sự cạnh tranh hiện nay chủ yếu là cạnh tranh để vào trường tốt, chứ không phải cạnh tranh để có chỗ học.

"Do đó, việc mở rộng và nâng cao chất lượng đồng đều của hệ thống trường học sẽ là giải pháp căn cơ, vừa giảm thiểu sức ép và sự căng thẳng không cần thiết của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, vừa đảm bảo môi trường học tập chất lượng cho mọi học sinh”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Một trong những yêu cầu khác được tư lệnh ngành giáo dục đặt ra đối với Hà Nội đó là cần gương mẫu và tiên phong trong việc phát triển học sinh toàn diện; tổ chức hiệu quả buổi học thứ hai để nâng cao chất lượng giáo dưỡng và giáo dục các kỹ năng cho học sinh.

Đặc biệt, cần kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm , đồng thời kiên quyết chấm dứt mọi hình thức biến tướng của hoạt động này nhằm đảm bảo môi trường học tập lành mạnh, giảm áp lực học tập không cần thiết cho học sinh và gia đình.

Đề cập đến vai trò đầu tàu, gương mẫu để dẫn dắt và hỗ trợ giáo dục cả nước, ông Sơn cho rằng, giáo dục Hà Nội phải được cụ thể hóa bằng các chương trình hỗ trợ thiết thực đối với các vùng khó khăn, đặc biệt là việc luân chuyển, tập huấn đội ngũ giáo viên, cung cấp tài nguyên số chất lượng cao, nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục và cùng nhau nâng cao chất lượng giáo dục. “Thủ đô phải tiếp tục sứ mệnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp”, ông nói.

Bộ trưởng Sơn cũng yêu cầu Hà Nội nhìn nhận các trường ĐH, CĐ trên địa bàn là tài nguyên chiến lược và trung tâm tri thức của Thủ đô. Với quan điểm "đào tạo và nghiên cứu của các trường ĐH, CĐ là đào tạo và nghiên cứu cho Hà Nội", Thành phố cần có cơ chế quan tâm và hỗ trợ toàn diện các cơ sở này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông kỳ vọng, giáo dục Thủ đô là một nền giáo dục chuẩn mực cao, mẫu mực và chất lượng hàng đầu, đào tạo ra những công dân dân không chỉ giỏi chuyên môn, thạo ngoại ngữ, mà còn có tầm văn hóa sâu sắc, trách nhiệm xã hội cao, và biết cách sống hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng. Họ phải là những công dân thời đại số, có phẩm chất văn hóa và năng lực cao về khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Để đạt được yêu cầu, Hà Nội cần triển khai hiệu quả văn hóa giáo dục và giáo dục văn hóa, từ đó xây dựng trường học trở thành nơi thầy cô và học sinh là những hình mẫu của sự thanh lịch, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tâm huyết, có nhiều đóng góp trong dạy học của đội ngũ nhà giáo và chúc thầy cô luôn trân trọng, say mê, nhiệt huyết, hạnh phúc với nghề.

Nhà giáo Thủ đô cần phải là những tấm gương thanh lịch và hiện đại để kiến tạo thế hệ học sinh tương lai. Sự thanh lịch của thầy cô thể hiện ở sự mẫu mực, nghiêm cẩn trong văn hóa ứng xử, dẫn dắt học sinh học tập, khám phá và làm chủ công nghệ, trở thành những công dân số toàn diện, có khả năng kiến tạo và thích ứng trong giai đoạn phát triển mới.

Giáo dục Hà Nội phải sánh vai thế giới

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, Thành phố có tổng số 2.954 trường mầm non, phổ thông với hơn 2,3 triệu học sinh. Trong năm qua, Hà Nội xây mới và đi vào hoạt động 43 trường học các cấp.

Học sinh Hà Nội dẫn đầu cả nước tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia với 200 em học sinh đoạt giải; đoạt 6 giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; 18 em đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế; Quán quân Chung kết năm Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

Tổ chức an toàn công tác thi, tuyển sinh đầu cấp và không để xảy ra hiện tượng xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh và bốc thăm vào trường công lập.

Các giáo viên, nhà trường được vinh danh dịp 20/11 năm nay.

Bên cạnh thành tích, ông Cương cũng thẳng thắn nhìn nhận về một số vấn đề còn hạn chế như: Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các trường nội thành và ngoại thành vẫn còn chênh lệch; vẫn còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; thiếu trường lớp ở khu vực đông dân cư; bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học một số nơi, một số chỗ vẫn còn xảy ra.

Theo ông Cương, ngành sẽ triển khai nhiều giải pháp, thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, là Thành phố học tập toàn cầu. Ngành Giáo dục Thủ đô phải là đơn vị dẫn dắt, sánh vai với các nền Giáo dục khu vực Đông Nam Á và trên thế giới,