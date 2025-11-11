3 kiểu status người EQ hay share trên MXH

Trong thời đại MXH bùng nổ, mỗi người đều có cách thể hiện cảm xúc và suy nghĩ riêng. Nhưng bạn có bao giờ để ý rằng có những người cứ liên tục “share” những status kiểu này mà dường như chẳng ai muốn đọc? Theo nhiều chuyên gia tâm lý, đó chính là dấu hiệu của EQ thấp - chỉ số cảm xúc còn chưa ổn định, khó kiểm soát bản thân trước cảm xúc và mối quan hệ xã hội. Dưới đây là 3 kiểu status mà những người EQ thấp thường chia sẻ trên mạng:

1. Status than vãn về cuộc sống và mọi người xung quanh

Những status kiểu: “Ai cũng lừa dối mình hết!”, “Mình chẳng bao giờ may mắn cả”, “Sao đời mình khổ thế nhỉ?” thường xuất hiện ở người EQ thấp. Chúng không đi kèm giải pháp hay sự tự phản chiếu, chỉ thuần cảm xúc tiêu cực. Người EQ thấp dễ nản lòng trước biến cố, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc người khác. Họ mong muốn nhận được sự đồng cảm ngay lập tức từ mọi người, nhưng đôi khi điều này chỉ khiến họ trở nên “nặng nề” trong mắt bạn bè và khó xây dựng mối quan hệ tích cực.

2. Status giật gân, câu like kiểu “mình buồn lắm, ai thương mình không?”

Đây là cách thể hiện sự cần chú ý quá mức, như một cách “bơm” cảm giác quan trọng cho bản thân. Người EQ thấp thiếu khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, nên thay vì xử lý cảm xúc tiêu cực trong đời thực, họ chuyển nó lên MXH. Họ muốn được trấn an ngay lập tức, dù đôi khi sự quan tâm này chỉ mang tính hình thức. Những status kiểu này dễ khiến người khác cảm thấy phiền hoặc áp lực, và lâu dần hình thành thói quen “tự cô lập trong mạng xã hội”, càng khó cải thiện EQ.

3. Status so sánh và “dìm” người khác

Những dòng trạng thái kiểu: “Nhìn ai đó thành công mà thấy nản”, “Mọi người ai cũng có đôi có cặp, mình thì vẫn lẻ loi”, hay “Nhìn bạn bè giàu quá, mình sao vẫn bình thường thế này?” thường xuất phát từ sự tự ti hoặc ganh đua thiếu lành mạnh. Người EQ thấp hay bị chi phối bởi cảm xúc ghen tỵ và thiếu khả năng nhìn nhận giá trị bản thân một cách khách quan. Thay vì học hỏi, họ so sánh và từ đó tạo ra những status đầy chê bai hoặc ẩn ý. Trên MXH, điều này vừa thể hiện sự bất mãn, vừa làm giảm thiện cảm của người khác, vì ai cũng ghét bị kéo vào vòng tiêu cực vô cớ.

Nhìn chung, việc share những status này không đồng nghĩa người ta hoàn toàn “EQ thấp”, nhưng nó phản ánh khả năng quản lý cảm xúc và cách tương tác xã hội chưa được ổn định. Một người EQ cao sẽ biết cách chia sẻ cảm xúc một cách tích cực, khéo léo, hoặc ít nhất là không khiến người khác cảm thấy nặng nề. Họ biết cân bằng giữa tâm trạng cá nhân và môi trường xung quanh, tránh để mạng xã hội trở thành nơi trút giận, than vãn hoặc so sánh tiêu cực.

Vậy làm thế nào để không rơi vào “bẫy status EQ thấp” này?

- Hãy tự hỏi: status mình sắp đăng có giúp bản thân cảm thấy khá hơn không? Nó có khiến người khác cảm thấy phiền hay bị kéo xuống tâm trạng xấu không?

- Học cách quản lý cảm xúc trước khi chia sẻ: hít thở sâu, viết ra cảm xúc ra giấy, hoặc nói chuyện trực tiếp với một người tin tưởng.

- Nhìn nhận giá trị bản thân và của người khác một cách công bằng, tránh so sánh vô ích và ganh tỵ không cần thiết.

MXH là nơi tuyệt vời để kết nối, nhưng cũng là “gương phản chiếu” cảm xúc và EQ của mỗi người. Những status than vãn, câu like quá mức hay dìm người khác chính là “đèn báo đỏ” của EQ thấp. Nhận diện được chúng, kiểm soát cảm xúc và điều chỉnh cách thể hiện trên mạng sẽ giúp mỗi người không chỉ xây dựng hình ảnh tích cực mà còn cải thiện mối quan hệ xung quanh. Trước khi nhấn nút “share”, hãy tự hỏi: status này có thực sự đáng đăng không?