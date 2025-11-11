Những kiểu họ hàng mà bố mẹ không nên cho con tiếp xúc nhiều

Gia đình là nơi đầu tiên hình thành nhân cách của một đứa trẻ. Nhưng không phải ai trong họ hàng cũng mang lại ảnh hưởng tích cực cho con. Nhiều bậc cha mẹ thường nghĩ “người lớn trong nhà cả mà”, nên để con thoải mái tiếp xúc, thậm chí gửi gắm cho họ trông giúp. Tuy nhiên, có những kiểu họ hàng mà nếu không tỉnh táo, bố mẹ vô tình để con bị tổn thương, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý sau này.

1. Kiểu người hay so sánh, nói lời cay nghiệt

Có những người họ hàng luôn mở miệng ra là so sánh: “Sao con nhà bác học giỏi thế, con cô thì chậm thế?”, “Con bé kia trắng trẻo, xinh xắn hơn nhiều”. Những lời tưởng như vô hại ấy lại khiến trẻ nhỏ sinh ra mặc cảm, tự ti, hoặc hình thành tâm lý ganh đua, tiêu cực.

2. Kiểu người hay mắng mỏ, trêu chọc quá đà

Trẻ con rất nhạy cảm. Những câu đùa kiểu “đừng lại gần chú, chú bắt cóc giờ”, “mày hư mẹ mày bỏ mày cho tao nuôi” có thể khiến con sợ hãi thật sự, mất cảm giác an toàn. Bố mẹ nên tránh để con tiếp xúc với kiểu người có thói quen đùa cợt vô ý như vậy.

3. Kiểu người có thói quen nói xấu, bàn chuyện người khác

Trẻ học bằng cách quan sát. Một đứa trẻ lớn lên giữa những câu chuyện đầy phán xét, thị phi sẽ dễ hấp thụ năng lượng tiêu cực, học cách đánh giá người khác bằng định kiến thay vì lòng cảm thông.

4. Kiểu người áp đặt, can thiệp vào cách dạy con

Một số người họ hàng thích "lên lớp" bố mẹ: “Tao nuôi ba đứa rồi, phải đánh mới nên người”, “Đừng chiều quá, hư đấy”. Nếu bố mẹ không vững quan điểm, dễ khiến cách nuôi con bị nhiễu loạn, trẻ thì hoang mang không biết tin ai.

5. Kiểu người có hành vi, lối sống lệch chuẩn

Nếu trong họ hàng có người thường xuyên nói tục, nhậu nhẹt, gây gổ hoặc có thái độ coi thường người khác, bố mẹ nên giữ khoảng cách nhất định. Con trẻ rất dễ bắt chước hành vi xấu nếu tiếp xúc lâu dài.

Làm cha mẹ, ai cũng mong con lớn lên giữa tình thân ấm áp. Nhưng tình thân không đồng nghĩa với việc phải để con tiếp xúc với tất cả mọi người. Giữ khoảng cách với những kiểu họ hàng tiêu cực không phải là “khinh người”, mà là một cách bảo vệ con khỏi những ảnh hưởng độc hại trong môi trường gần gũi nhất chính là gia đình.