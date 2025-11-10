Những người phụ nữ trong clip thân mật của Chủ tịch Hội đồng quản trị không phải là giáo viên của trường!

Từ đêm 10/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành động thân mật vượt chuẩn mực với nhiều phụ nữ trong một phòng làm việc, gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông trong clip được cho là có vị trí lãnh đạo tại một trường THPT tư thục ở Ninh Bình. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Người Lao Động, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình khẳng định:

- Người đàn ông này không phải giáo viên, không phải hiệu trưởng, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục và chưa từng đứng lớp.

Vị lãnh đạo Sở cũng cho biết thêm, dựa vào thời gian thể hiện trong đoạn clip, vụ việc xảy ra từ năm học trước, thời điểm trước khi tỉnh tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo báo Công Luận, những người phụ nữ xuất hiện trong clip cũng không phải là giáo viên của trường. Do hình ảnh trong video không rõ mặt nên việc xác định danh tính cụ thể đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng.

Hình ảnh gây xôn xao dư luận

Thông tin ban đầu từ Dân Việt cho biết vụ việc liên quan đến Trường THPT Tô Hiến Thành (một trường tư thục tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình). Phía nhà trường báo cáo rằng các đoạn clip được ghi trong khoảng năm 2024 đến đầu năm 2025, tức trước khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới.

Nhà trường cũng xác nhận: Phòng làm việc xuất hiện trong video không thuộc quyền quản lý của nhà trường tại thời điểm ghi hình.

Còn theo Dân Trí, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết: Công an xã đã được giao xác minh. Người đàn ông trong clip được cho là ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT một trường THPT. "Khi có kết luận về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin lại", vị lãnh đạo UBND Hải Hậu cho biết.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục xác minh nguồn gốc clip, thời điểm ghi hình và danh tính những người liên quan, nhằm làm rõ vụ việc và tránh gây ảnh hưởng sai lệch đến hình ảnh ngành giáo dục cũng như danh dự của các cá nhân có liên quan.

Tổng hợp