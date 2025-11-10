Suýt xô ngã bà bầu, cậu bé 7 tuổi đáp một câu khiến ai cũng sốc: Hành động của người lớn sau đó còn bất ngờ hơn

Trong cuộc sống hàng ngày, không ít lần chúng ta bắt gặp những tình huống khó xử ở nơi công cộng: trẻ con la hét, xô đẩy khiến người lớn phải nhắc nhở, trong khi bố mẹ thì đứng nhìn, đôi khi chỉ mỉm cười bỏ qua. Những khoảnh khắc như vậy vừa khiến người ta bực bội vừa lo lắng, đồng thời đặt ra câu hỏi: liệu trẻ có thực sự nhận thức được hành vi của mình?

Gần đây, một vụ việc xảy ra tại siêu thị ở Trung Quốc khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, một cậu bé 7 tuổi vì nóng vội, đã xô đẩy khách hàng để đi qua, và suýt làm ngã một phụ nữ mang thai. Khi cô nhắc nhở nhẹ nhàng cậu bé "đi lại cẩn thận", thì bất ngờ lại nhận được một trả lời ngang ngược: "Con lỡ đẩy cô vài cái thì có sao?".

Cậu bé suýt xô ngã người phụ nữ có thai. (Ảnh minh hoạ)

Mọi người xung quanh đều sốc trước thái độ thô lỗ của cậu bé. Điều đáng buồn hơn, bố mẹ cậu bé đứng ngay đó nhưng lại im lặng. Chỉ đến khi một người đàn ông chuẩn bị lên chức bố, nhìn thấy cảnh đó không thể chịu nổi nữa, anh mới kéo cậu bé sang một bên và nghiêm túc nhắc nhở, lúc đó bố mẹ mới miễn cưỡng can thiệp.

Câu chuyện này không chỉ phản ánh hành vi của một đứa trẻ, mà còn là tấm gương về cách nuôi dạy và thiết lập ranh giới cho con cái. Trẻ không sinh ra đã hư, thói quen xấu thường bắt nguồn từ việc thiếu nguyên tắc và giáo dục kịp thời từ gia đình.

Tại sao trẻ lại trở nên "ngỗ nghịch"?

1. Nuông chiều quá mức khiến trẻ mất ranh giới

Yêu thương con là bản năng, nhưng nếu không có ranh giới, tình yêu sẽ biến thành nuông chiều. Một số cha mẹ sợ con khóc, sợ con buồn, nên nhượng bộ mọi đòi hỏi. Trẻ sẽ dần nghĩ rằng "mình là trung tâm của mọi thứ", từ đó thiếu đi sự đồng cảm và tôn trọng cơ bản. Cậu bé trong siêu thị có thể quen muốn gì được nấy ở nhà. Khi cha mẹ không nhắc nhở, trẻ mất đi khả năng phân biệt đúng - sai.

Ảnh minh hoạ.

2. Thiếu giáo dục khiến trẻ không biết đâu là đúng

Nhiều phụ huynh nghĩ rằng trẻ còn nhỏ sẽ tự hiểu chuyện sau này. Nhưng trẻ không tự nhiên thông minh hay hiểu biết. Nếu những lỗi lầm ban đầu không được sửa, trẻ sẽ hình thành thói quen sai. Những đứa trẻ "có vấn đề" thường là những đứa trẻ từng được phép làm sai mà không bị nhắc nhở.

3. Nuông chiều nhân danh yêu thương thực chất đang hại con

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng họ đang "bảo vệ" con. Thực chất, đó là trốn tránh xung đột và trách nhiệm. Họ sợ con khóc, sợ con buồn, và nhượng bộ. Nhưng sự nhượng bộ này tước đi cơ hội học hỏi của trẻ, khiến trẻ gặp khó khăn trong các mối quan hệ sau này.

Làm sao để nuôi dạy trẻ đúng cách?

1. Yêu thương có nguyên tắc, dịu dàng có ranh giới

Yêu con không phải chiều mọi đòi hỏi. Khi trẻ cư xử vô lễ ở nơi công cộng, cha mẹ cần bình tĩnh nhưng kiên quyết nói: "Hành vi này không đúng, chúng ta phải sửa". Ranh giới giúp trẻ hiểu quy tắc xã hội và học cách tôn trọng người khác.

2. Dạy trẻ phân biệt đúng - sai

Khả năng này được rèn luyện từng ngày, không phải tự nhiên có. Cha mẹ có thể thảo luận cùng con về các tình huống đời sống: "Hành động này đúng không? Tại sao?". Khi trẻ hiểu hậu quả của hành động, như xin lỗi hay chịu trách nhiệm, trẻ sẽ biết cách lựa chọn hành động của mình.

Ảnh minh hoạ.

3. Khen thưởng và trừng phạt hợp lý

Chỉ trừng phạt hay la mắng thôi là chưa đủ. Trẻ cần hiểu "tại sao mình mắc lỗi". Ví dụ, trẻ làm hỏng đồ của người khác có thể trả bằng tiền tiêu vặt, trẻ nói dối có thể tạm dừng hoạt động yêu thích. Đồng thời, đừng quên khen thưởng khi trẻ cư xử đúng mực, điều này củng cố hành vi tích cực và xây dựng sự tự tin.

4. Cha mẹ là tấm gương

Trẻ con bắt chước rất nhanh. Nếu cha mẹ lịch sự, tuân thủ quy tắc và tôn trọng người khác, trẻ cũng sẽ học theo. Giáo dục bằng hành động thường hiệu quả hơn bằng lời nói.

Giáo dục con không dễ, nhưng yêu thương thật sự là giúp con hiểu quy tắc, tôn trọng người khác và tự chịu trách nhiệm. Khi cha mẹ sẵn sàng nghiêm khắc một chút khi con còn nhỏ, trẻ sẽ trưởng thành mà không phải nhận "hậu quả" từ xã hội.

Theo Sohu