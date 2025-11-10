Nghiên cứu Harvard tiết lộ: Trẻ sinh vào 4 tháng này thường có IQ cao hơn, lớn lên không thành rồng cũng thành phượng

Nhiều bậc cha mẹ khi nghe câu nói “mùa sinh có thể ảnh hưởng đến chỉ số IQ của trẻ” có thể sẽ lập tức cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Thế nhưng, kết luận này hoàn toàn có cơ sở khoa học khi được các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đưa ra sau quá trình theo dõi và quan sát kéo dài tới 7 năm. Công trình nghiên cứu này đã khiến nhiều người bất ngờ vì những dữ liệu thống kê và phân tích tỉ mỉ cho thấy mùa sinh thực sự có thể tạo ra những khác biệt nhỏ nhưng đáng kể trong sự phát triển trí tuệ và thể chất của trẻ.

Theo nghiên cứu, Harvard đã theo dõi hơn 10.000 trẻ sơ sinh, ghi nhận các thông số quan trọng như chỉ số IQ, cân nặng, chiều cao, cũng như tốc độ phát triển vận động trong những năm đầu đời. Kết quả thu được thật sự thú vị: trẻ sinh vào các tháng 9, 10, 11 và 12 tức vào mùa thu và mùa đông, thường có chỉ số IQ cao hơn trung bình từ 0 đến 6 điểm so với trẻ sinh vào các tháng khác. Không chỉ vậy, các bé sinh vào khoảng thời gian này còn có cân nặng trung bình cao hơn 210 gam và chiều cao nhỉnh hơn khoảng 0,19 cm. Sự khác biệt này tuy không quá lớn nhưng đủ để tạo ra những lợi thế “từ vạch xuất phát” trong quá trình phát triển sau này.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến những khác biệt này? Các chuyên gia Harvard chỉ ra ít nhất bốn yếu tố chính góp phần tạo ra lợi thế cho trẻ sinh mùa thu - đông.

1. Phôi thai phát triển tốt hơn

Trẻ sinh vào mùa thu - đông thường được thụ thai vào mùa xuân hoặc mùa hạ, thời điểm nguồn thực phẩm đa dạng, phong phú và ánh sáng mặt trời dồi dào. Đây là điều kiện lý tưởng giúp phôi thai phát triển toàn diện, đặc biệt là hệ thần kinh. Vitamin D từ ánh nắng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các dây thần kinh não, kết hợp cùng các dưỡng chất phong phú từ thực phẩm, trẻ có cơ hội phát triển trí não mạnh mẽ ngay từ giai đoạn trong bụng mẹ.

2. Sức đề kháng mạnh mẽ hơn

Một lợi thế khác mà nghiên cứu chỉ ra là trẻ sinh vào mùa thu - đông có sức đề kháng tốt hơn. Trẻ sinh vào mùa đông sớm phải làm quen với thời tiết lạnh, từ đó hệ miễn dịch được “rèn luyện” từ sớm. Điều này giúp trẻ có nền tảng sức khỏe ổn định, ít mắc bệnh vặt, tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể và trí não phát triển toàn diện.

3. Phát triển vận động nhanh hơn

Các mốc phát triển vận động quan trọng như biết lẫy, bò hay đi thường bắt đầu từ khoảng 3 tháng tuổi trở đi. Nếu trẻ sinh vào mùa xuân – hè, thời điểm này sẽ rơi vào mùa đông lạnh, khi trẻ phải mặc nhiều lớp quần áo, việc cử động sẽ bị hạn chế, khiến quá trình phát triển vận động chậm hơn. Ngược lại, trẻ sinh mùa thu - đông trải qua những mốc quan trọng này vào mùa xuân ấm áp, cơ thể được thoải mái cử động, từ đó vận động linh hoạt hơn, đồng thời kích thích phát triển trí não và giác quan hiệu quả.

4. Thời điểm đến trường thuận lợi hơn

Một yếu tố nữa là lợi thế khi trẻ bước vào lớp 1. Trẻ sinh mùa thu - đông thường lớn hơn các bạn cùng lớp vài tháng, giúp trẻ phát triển toàn diện hơn về cả thể chất lẫn trí tuệ. Khoảng cách này giúp trẻ dễ thích nghi, học hỏi nhanh và tự tin hơn trong môi trường học tập, từ đó tạo đà phát triển tốt hơn cho những năm học tiếp theo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng những lợi thế từ mùa sinh không đồng nghĩa với việc trẻ sinh vào mùa xuân - hè kém cỏi hay thiếu tiềm năng. Mỗi đứa trẻ đều cần được chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường phát triển phù hợp. Nếu thiếu sự quan tâm, những lợi thế bẩm sinh cũng sẽ không phát huy, ngược lại, được nuôi dưỡng đúng cách, trẻ sinh vào bất cứ mùa nào vẫn có thể phát triển vượt trội.

Nhìn chung, nghiên cứu của Harvard chỉ ra rằng mùa sinh có thể mang lại những lợi thế nhất định, nhưng sự phát triển toàn diện của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống, chế độ dinh dưỡng, giáo dục và tình yêu thương từ gia đình. Dù sinh vào “mùa vàng” hay không, chỉ cần được quan tâm đúng cách, mỗi đứa trẻ đều có thể “ngược gió” và trưởng thành xuất sắc, phát triển hết tiềm năng của mình.