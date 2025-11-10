Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

Chiều 10-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Trường THPT T.H.T. (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) cho biết nhà trường đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình liên quan tới nhiều đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ trong phòng làm việc.

Hình ảnh người đàn ông có hành động "thân mật" với một phụ nữ trong phòng làm việc. Ảnh cắt từ clip

Theo đại diện lãnh đạo nhà trường, người đàn ông trong đoạn clip là chủ tịch hội đồng trường, phòng làm việc này nằm trong khuôn viên nhà trường nhưng không thuộc sự quản lý của hội đồng quản trị trường. "Về chuyên môn chúng tôi chỉ quản lý nhà hiệu trưởng, hiệu phó, văn thư, kế toán, phòng học chuyên môn, lớp học"- đại diện nhà trường cho hay.

Cũng theo đại diện nhà trường, những người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip, có những cảnh "thân mật" với người đàn ông không phải là giáo viên của nhà trường.

Trước đó, từ chiều ngày 9-11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh "thân mật" giữa một người đàn ông với nhiều phụ nữ, được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành (đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình).

Qua nhiều hình ảnh và clip cho thấy, người đàn ông có những hành động "thân mật" quá mức bình thường với nhiều người phụ nữ, tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2024 và đầu năm 2025.

Hình ảnh người đàn ông cho tay vào vị trí "nhạy cảm" của người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Trả lời Báo Người Lao Động sáng 10-11, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip không phải là thầy giáo, chưa từng đứng lớp. "Qua báo cáo của nhà trường, người trong clip không phải hiệu trưởng, không phải là giáo viên, không thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Theo thời gian trong clip, sự việc xảy ra từ năm học trước, trước thời điểm nhập tỉnh"- đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin.

Tuy nhiên, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết người đàn ông trong clip đúng là Chủ tịch hội đồng Trường THPT T.H.T.. Đây là trường tư thục, người đàn ông do Hội đồng quản trị bầu.