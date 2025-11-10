1 nghệ sĩ bị "đổ oan" chấp nhận làm vợ 3 vì tiền: Hiện không chỉ là vợ đảm mà dạy các con chung, con riêng đáng nể

Nghệ sĩ Trinh Trinh sinh năm 1977, là con gái của nghệ sĩ cải lương Hữu Cảnh - Xuân Yến, cháu ruột nghệ sĩ Thanh Tòng. Từ năm 8 tuổi, Trinh Trinh đã theo nghiệp nghệ thuật của gia đình và đạt nhiều thành tựu nhất định.

Tuy là vậy, nữ nghệ sĩ chia sẻ, ban đầu cha mẹ không cho cô theo nghề vì sợ vất vả. Thế nhưng nhờ sự động viên của người thân, cuối cùng bố mẹ vẫn để cô sống với đam mê. Sau này, khi nghệ thuật cải lương thoái trào, gánh hát của bố mẹ Trinh Trinh rơi vào tình trạng ế ẩm. Cô còn từng đi làm đủ nghề như bán vé số, tấu hài, chạy show đám ma, đám cưới để phụ gia đình. Cuối cùng, nữ nghệ sĩ đành gác lại đam mê để chuyên tâm đi diễn hài kiếm tiền.

Trinh Trinh ban đầu gọi NSƯT Kim Tử Long là chú vì hơn 11 tuổi. Sau này nhờ sự động cảm, cả hai yêu và gắn bó lúc nào không hay.

Năm 2011, hai người kết hôn. Thời điểm này, "ông hoàng cải lương" đã trải qua hai cuộc hôn nhân và đã có 3 con riêng.

Nghệ sĩ Trinh Trinh

Nuôi dạy con chung, con riêng đáng ngưỡng mộ

Do danh tiếng không bằng Kim Tử Long nên Trinh Trinh đối mặt với không ít lời ra tiếng vào. Nhiều người cho rằng, cô chấp nhận lấy Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long vì tiền tài, danh vọng. Nhưng họ không biết rằng sau khi đổ vỡ cùng người vợ thứ hai, Kim Tử Long không có gì trong tay cả. Thời điểm đó, Trinh Trinh và NSƯT Kim Tử Long mới từ từ vun đắp cho đến tận bây giờ.

Trong chương trình The Khang Show, Trinh Trinh kể: "Người ta nói tôi đến với anh Long để đào mỏ. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ anh giàu có, nhưng anh từng nói anh không phải đại gia để có thể lo cho tôi đầy đủ vật chất, anh chỉ có thể chăm sóc tôi, không làm điều gì khiến tôi buồn", Trinh Trinh nói.

Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng Trinh Trinh đã sinh cho Kim Tử Long hai cậu con trai và hết mực quan tâm lẫn yêu thương các con riêng của chồng. Các con đều hòa thuận, yêu thương lẫn nhau, không hề có khoảng cách hay sự phân biệt. Maika (con gái đầu của nghệ sĩ Kim Tử Long) từng có những chia sẻ gây chú ý. Cô cho biết, cô và mẹ kế có quan hệ vô cùng tốt đẹp, trong đó nghệ sĩ Trinh Trinh đã dạy cô hát.

Cô luôn đồng hành, cùng chồng đến chúc mừng con gái riêng Hoàng Gia Linh trong ngày tốt nghiệp đại học, thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Trinh Trinh tâm niệm khi đến với NSƯT Kim Tử Long, chị thương chồng thì phải thương con của chồng vì anh đang cần một người phụ nữ để lo cho các con của mình. Không chỉ luôn quan tâm các con, tế nhị khi góp ý với chúng, Trinh Trinh còn luôn đặt bản thân vào vị trí của các con, xem chúng như những người bạn để có thể tâm sự và chia sẻ. May mắn khi đáp lại sự chân thành của Trinh Trinh là sự đón nhận của ba người con riêng của NSƯT Kim Tử Long dành cho chị.

Cô giữ mối quan hệ văn minh, thậm chí thân thiết với cả những người vợ cũ của chồng, tạo nên một môi trường gia đình hòa thuận, nơi mà các con luôn cảm thấy đủ đầy tình yêu thương. Trinh Trinh kể thỉnh thoảng vẫn hẹn vợ cũ của chồng đi ăn uống, nói chuyện và gửi gắm việc chăm sóc con cái.

Bằng sự chín chắn, bao dung và tình yêu chân thành, Trinh Trinh đã dần chứng minh được vị trí và vai trò không thể thiếu của mình trong gia đình.