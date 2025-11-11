Nữ sinh nhập viện vì bị bạn nam cùng lớp đánh liên tiếp vào đầu

Ngày 11/11, trao đổi với Báo Tiền Phong, lãnh đạo Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) xác nhận, tại trường vừa xảy ra sự việc nữ sinh lớp 7 bị bạn nam cùng lớp đánh vào đầu, phải nhập viện.

Theo đó, trong giờ ra chơi vào sáng 7/11, em L.K.L bị bạn nam cùng lớp là B.L (học lớp 7C) dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào đầu. Sau đó nữ sinh về nhà thì có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt và buồn nôn.

Gia đình sau đó đã đưa em L. đến bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo cơ quan chức năng về sự việc. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Hương Phố đã vào cuộc, xác minh và điều tra vụ việc.

Trường học nơi xảy ra sự việc.

Theo lãnh đạo Trường THCS Hương Giang (xã Hương Phố) nữ sinh L. bị bạn nam dùng thước dài khoảng 40cm đánh 15 cái vào đầu. Hiện em L. đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

“Bản thân nữ sinh có sức khoẻ yếu, khi bị đánh thì cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của em. Còn về em B.L. cũng từng có hành vi đánh bạn, hiện nhà trường đang phối hợp với gia đình để có biện pháp răn đe, xử lý nam sinh”, lãnh đạo Trường THCS Hương Giang cho biết.

Hiện Công an xã Hương Phố đang tiếp tục phối hợp với nhà trường và gia đình để làm rõ vụ việc, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.