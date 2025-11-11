Đang lướt MXH, nữ sinh bất ngờ được thần tượng kết bạn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tài khoản đã bay mất hơn 140 triệu

Tờ Sohu đưa tin, mới đây, một vụ lừa đảo xảy ra tại Trung Quốc khiến nhiều người giật mình. Vào ngày 4 tháng 7, Lâm Minh (tên nhân vật đã được thay đổi, Trung Quốc) vô tình thấy một video trên mạng xã hội với nội dung: “Tài khoản QQ (một ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc - PV) của thần tượng XX bị lộ, ai cần có thể thêm vào”. Vì tò mò và hâm mộ thần tượng, Lâm Minh đã thêm tài khoản QQ này để thử may mắn.

Thật bất ngờ, không lâu sau đó, nữ sinh nhận thông báo chủ tài khoản QQ đồng ý kết bạn. Chưa kịp vui mừng, người ở đầu kia điện thoại tự xưng là luật sư của thần tượng, thông báo Lâm Minh đang liên quan đến việc lộ thông tin cá nhân của sao và yêu cầu hợp tác điều tra để “rửa sạch nghi ngờ”. Lo sợ, Lâm Minh đã làm theo hướng dẫn, thậm chí dùng điện thoại của bố mẹ để thực hiện các thao tác mà kẻ lừa đảo yêu cầu.

Cuối cùng, Lâm Minh bị chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 40.000 nhân dân tệ (khoảng 147 triệu đồng). Vụ việc này không chỉ khiến bản thân Lâm Minh hoang mang mà còn là lời cảnh tỉnh với cộng đồng sinh viên, đặc biệt những người có niềm yêu thích với các thần tượng.

Chỉ một phút tin tưởng, fan này nhận cái kết đắng khiến ai cũng giật mình.

Công nghệ càng phát triển, chúng ta càng phải tỉnh táo!

Trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc hâm mộ thần tượng trở thành một phần thú vị trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo rằng, cần luôn tỉnh táo trước những chiêu trò lợi dụng sự hâm mộ để lừa đảo. Những kẻ xấu thường xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ người tự xưng là quản lý, luật sư đến bạn bè thân thiết của thần tượng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thao tác chuyển tiền. Một phút sơ hở, một lần tin tưởng mù quáng cũng đủ khiến người hâm mộ mất tiền oan. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên là tuyệt đối không thêm bạn bè ảo hay chia sẻ các thông tin nhạy cảm trên mạng. Sự cẩn trọng này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là “lá chắn” hiệu quả nhất để bảo vệ bản thân.

Vụ việc của Lâm Minh là một minh chứng điển hình cho thấy mạng xã hội vừa là nơi giải trí vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ vì một phút thiếu cảnh giác, Lâm Minh đã rơi vào bẫy lừa tinh vi, tin tưởng vào lời hứa hẹn từ những người xưng là đại diện của thần tượng và mất số tiền không nhỏ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, những chiêu trò này thường dựa vào tâm lý hâm mộ, khiến người dùng dễ bỏ qua lý trí và đánh giá chính xác tình huống. Chính vì vậy, việc nhận diện dấu hiệu lừa đảo trước khi hành động là vô cùng quan trọng.

Một lời khuyên quan trọng khác là, nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến tiền bạc hay thông tin cá nhân, hãy liên hệ trực tiếp với kênh chính thức của thần tượng hoặc quản lý uy tín. Không bao giờ thực hiện các thao tác chuyển tiền hay cung cấp thông tin nhạy cảm chỉ dựa trên tin nhắn hoặc cuộc gọi từ một người xa lạ. Hãy nhớ rằng, thần tượng thật sự không bao giờ yêu cầu fan thực hiện các giao dịch tài chính theo kiểu riêng lẻ. Việc giữ khoảng cách an toàn với các trang giả mạo, fanpage giả danh cũng là cách bảo vệ bản thân hiệu quả.

Hâm mộ thần tượng là chuyện bình thường và không có gì sai, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng, sự hâm mộ không nên biến thành “cạm bẫy” khiến mình trở thành nạn nhân của lừa đảo. Tỉnh táo, kiểm chứng thông tin và không để cảm xúc chi phối là những biện pháp thiết thực giúp fan vừa tận hưởng niềm vui, vừa bảo vệ chính mình. Nhìn chung, mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro; chỉ cần một phút lơ là, người dùng hoàn toàn có thể mất tiền oan. Bài học từ Lâm Minh nhắc nhở mọi người rằng, cảnh giác và suy nghĩ thận trọng luôn là điều cần thiết để trải nghiệm mạng xã hội an toàn và lành mạnh.