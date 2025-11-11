Căn phòng trong clip thân mật của Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT cùng nhiều phụ nữ nằm ở đâu?

Chiều 9/11, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn video ghi lại cảnh nhạy cảm giữa một người đàn ông và một phụ nữ trong phòng làm việc. Người đàn ông này được cho là lãnh đạo của một trường THPT dân lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt do bối cảnh xảy ra trong môi trường giáo dục.

Hình ảnh trong các đoạn video cho thấy người đàn ông có những cử chỉ thân mật với hơn một người phụ nữ khác nhau. Theo dữ liệu trích xuất từ camera, các tình huống này được ghi lại trong năm 2024 và đầu năm 2025. Hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh tính xác thực của video, người phát tán cũng như thời điểm và địa điểm xảy ra sự việc.

Trao đổi với phóng viên, bà Mai Thị Lành, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành (Ninh Bình), xác nhận người đàn ông trong clip không phải là giáo viên của trường. Theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí này là Chủ tịch Hội đồng trường.

Đáng chú ý, bà Lành cho biết thêm rằng phòng làm việc trong clip nằm trong khuôn viên nhà trường, tuy nhiên theo chức năng, phòng này do Hội đồng quản trị quản lý, không thuộc phạm vi điều hành trực tiếp của Ban giám hiệu.

Như vậy, dù địa điểm ghi hình thuộc khuôn viên trường, nhưng phòng làm việc nói trên không nằm trong sự quản lý trực tiếp của Ban giám hiệu nhà trường.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận

Hiện nhà trường chưa tổ chức họp Hội đồng trường để xem xét hướng xử lý. Sau khi có kết luận và biện pháp cụ thể, nhà trường sẽ gửi thông báo chính thức đến cơ quan chức năng.

Theo ý kiến của một số luật sư, việc người đàn ông trong clip có vi phạm pháp luật hay không cần được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng hôn nhân, có hay không yếu tố ép buộc, lợi dụng quyền lực hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tổng hợp