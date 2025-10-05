Bố chồng từ quê lên thành phố, đêm nào cũng lén làm một điều

Mình vẫn nhớ lần đầu tiên bố chồng lên thành phố thăm cháu, lúc đó con mình đã 7 tuổi, hiếu động nhưng cũng rất tinh tế, biết điều, có thèm muốn nhưng cũng hiểu chuyện, chứ không phải trẻ con hoàn toàn vô tư, thích gì được nấy. Thường ngày, mình và chồng khá kỹ tính trong việc ăn uống của con, con thèm đồ ngọt, bánh kẹo, sữa chua, nhưng mình luôn giới hạn, đồng thời khuyến khích con ăn rau, trái cây, uống sữa đúng giờ, có hôm con nhìn thấy các bạn ăn bánh kem, ánh mắt sáng lên như muốn nói “Sao mình không được ăn?” mà mình đành phải từ chối, vừa thương vừa lo cho sức khỏe của con,

Nhưng khi bố chồng lên, mình để ý ngay từ đêm đầu tiên, cả tối ông cứ đi ra đi vào bếp, mở tủ lạnh, rón rén cầm đồ ăn ra, rồi lén mang vào phòng con, ban đầu mình tưởng ông đi uống nước hay tìm gì đó, nhưng đến lần thứ ba, mình mới nhận ra thói quen đặc biệt ấy, mỗi tối, bố chồng đều chuẩn bị một ít đồ ăn mà con thích, bánh quy, sữa tươi, trái cây cắt nhỏ, thậm chí vài miếng kem con yêu thích, ông đặt cẩn thận lên bàn cạnh giường con.

Con dâu phát hiện bí mật đêm nào bố chồng cũng lén làm cho cháu.

Mình vừa bất ngờ vừa thấy ấm lòng, đêm thứ ba, khi ánh đèn vàng hắt vào phòng, mình nhìn thấy ông cúi xuống, đặt hộp bánh gần gối con, rồi rút lui, mình tò mò hỏi: “Bố làm gì đấy ạ? Sao bố lại làm thế”, ông giật mình, đỏ mặt, cười ngượng: “À… bố… bố chỉ sợ cháu thèm ăn mà mẹ nó lại kiêng khem quá, thôi thì bố mua cho cháu tí thôi”.

Nghe vậy mình bật cười, nhắc nhẹ: “Bố ơi, cho cháu ăn điều độ thôi nhé, đừng chiều hư cháu, ăn quá nhiều sẽ hại sức khỏe đấy”, ông cười ngượng, gật đầu, rồi tiếp tục công việc chuẩn bị nhưng nhìn kỹ hơn để căn chỉnh lượng ăn cho vừa phải.

Qua những ngày bố chồng ở lại, mình càng thấy rõ cách ông yêu thương cháu, vừa quan tâm vừa tinh tế trong việc dạy con biết điều độ chứ không chỉ chiều theo mọi thèm muốn. Nhìn những hành động nhỏ ấy, mình nhận ra rằng dạy con không phải lúc nào cũng cần la mắng hay ra lệnh, mà đôi khi chỉ cần quan sát, lắng nghe và hướng dẫn nhẹ nhàng để con tự trải nghiệm, học cách cân bằng và giữ thói quen lành mạnh.

Mình học được từ ông bài học quý giá rằng yêu thương và chăm sóc không phải là chiều chuộng vô điều kiện, mà là biết quan tâm và đặt giới hạn vừa đủ để con vừa hạnh phúc vừa trưởng thành. Hơn hết, tình cảm gia đình đôi khi không cần lời nói, mà thể hiện qua những hành động âm thầm nhưng tràn đầy yêu thương và trách nhiệm.