7 sự sợ hãi của trẻ nhỏ thời thơ ấu sẽ "đeo bám" trở này nỗi âu lo khi trưởng thành

Các nỗi sợ hãi không chỉ biến mất khi chúng ta lớn lên mà chúng biến hóa và thích nghi với thế giới người lớn, vẫn giữ nguyên mục đích bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa cảm nhận được. Dưới đây là 7 nỗi sợ hãi thời thơ ấu đã trở thành lo âu trong người lớn.

Sợ hãi thời thơ ấu và lo âu khi lớn

Những nỗi sợ hãi cảm thấy áp đảo khi còn nhỏ không biến mất khi chúng ta trưởng thành. Chúng biến đổi và thích nghi với thế giới người lớn của chúng ta trong khi vẫn duy trì mục đích ban đầu của chúng là bảo vệ chúng ta khỏi những mối đe dọa cảm nhận được.

Khi chúng ta hiểu rằng những lo âu của người lớn thường xuất phát từ nỗ lực của bản thân thời nhỏ để giữ an toàn, chúng ta có thể tiếp cận chúng với lòng trắc ẩn thay vì tự chỉ trích bản thân. Nhận thức này mở ra cánh cửa cho việc chữa lành, phát triển và khả năng biến đổi những nỗi sợ cũ thành sức mạnh mới.

1. Bóng tối

Khi còn nhỏ: Quái vật dưới gầm giường là có thật. Cửa tủ phải luôn đóng lại, và mọi tiếng kêu hay tiếng động vào ban đêm đều khiến tôi trốn dưới chăn dù bên ngoài có nóng đến mấy.

Hiện tại: Một số người vẫn sợ bóng tối, nhưng bây giờ chúng ta hiểu rằng hầu hết mọi thứ chỉ tồn tại trong tâm trí mình. Tuy nhiên, việc đi xuống tầng hầm trong khi bạn nghe thấy tiếng cọt kẹt của cầu thang với mỗi bước chân bạn bước là cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

2. Bị thương

Khi còn nhỏ: Những vết sẹo và bầm tím thực sự không đau lắm khi bạn té ngã khỏi xe đạp, nhưng bạn vẫn không thể tin rằng mình vừa trải qua một trải nghiệm kinh hoàng đến vậy. Điều tốt nhất là những vết thương nhanh chóng lành lại, và chúng ta lại cưỡi xe đạp trong vài ngày tiếp theo mà không còn nghĩ về vụ tai nạn nữa.

Hiện tại: Hầu hết chúng ta đều sợ bị tổn thương về mặt cảm xúc. Nhiều người lớn thích đeo mặt nạ hoặc cố gắng chơi trò chơi để không bị người khác làm tổn thương. Điều tồi tệ nhất là việc hồi phục có vẻ mất gấp đôi thời gian và khó khăn hơn để trở lại cuộc chơi.

3. Gặp rắc rối

Khi còn nhỏ: Bị phụ huynh, giáo viên hoặc người lớn khác phạt là điều không vui. Tuy nhiên, hình phạt thực tế không bao giờ tồi tệ như chúng ta đã tưởng tượng.

Hiện tại: Nếu bạn gặp rắc rối tại nơi làm việc, bạn có thể mất việc và điều đó có nghĩa là bạn có thể phải sống trong một chiếc hộp carton trong vài tháng tới. Hậu quả hiện tại dường như tồi tệ hơn là phải nghỉ giải lao trong năm phút.

4. Đi khám bác sĩ

Khi còn nhỏ: Bị tiêm không vui, nhưng ít ra bạn cũng được một cây kẹo lollipop cuối cùng, điều đó phần nào bù đắp lại. Việc lấy máu cũng không phải là trải nghiệm dễ chịu nhất, nhưng sau toàn bộ quá trình đó, bố mẹ bạn có thể sẽ đưa bạn đi ăn kem hoặc gì đó.

Hiện tại: Có thể chỉ là tôi, nhưng tôi cực kỳ sợ đi khám bác sĩ vì ai biết được có điều gì không ổn xảy ra với mình.

Để vượt qua nỗi sợ hãi bác sĩ, nghiên cứu chỉ ra rằng Liệu pháp Hành vi Nhận thức (CBT) là phương pháp điều trị chính. CBT bao gồm các kỹ thuật như tiếp xúc từ từ, tái cấu trúc để thách thức những suy nghĩ tiêu cực và các kỹ thuật thư giãn.

5. Bị lạc

Khi còn nhỏ: Khoảnh khắc mẹ bạn biến mất khỏi tầm nhìn tại cửa hàng tạp hóa có thể là kinh hoàng. Là một đứa trẻ nhỏ trong đám người lớn khổng lồ không phải là trải nghiệm an toàn nhất.

Hiện tại: Bị lạc trong cuộc sống là điều đáng sợ nhất. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong vài năm tới hoặc không có kế hoạch là điều lo lắng.

6. Côn trùng

Khi còn nhỏ: Bướm đêm, nhện, ong đều rất đáng sợ. Điều tốt khi còn nhỏ là bạn thường chỉ cần hét lên và bố mẹ bạn sẽ đến và giúp đỡ bạn.

Hiện tại: Bạn phải tự mình giải quyết. Nếu bạn thấy một con nhện trong phòng, chính bạn là người phải loại bỏ nó. Đây chỉ là một số khó khăn khi sống một mình.

7. Người lạ

Khi còn nhỏ: Hầu hết chúng ta đều quen với khái niệm nguy hiểm từ người lạ khi chúng ta còn nhỏ. Tuy nhiên, người lạ thật đáng sợ khi bạn còn là đứa trẻ vì bạn không bao giờ biết họ có ý định bắt cóc bạn hay không.

Hiện tại: Họ vẫn có thể đang muốn bắt cóc bạn, nhưng bây giờ việc nói chuyện với một người lạ khi bạn gọi dịch vụ khách hàng hoặc chỉ là trò chuyện nhỏ nhặt với hàng xóm cũng đầy áp lực. Mặc dù bạn cũng là một trong số họ, việc tương tác với người lạ vẫn là trải nghiệm không hề dễ chịu.

Khi chúng ta trở thành người lớn, nỗi sợ của chúng ta chắc chắn thay đổi. Một số nỗi sợ quay trở lại, trong khi những nỗi sợ khác phát triển thành cái gì đó hoàn toàn khác. Tất cả những gì tôi có thể nói là việc trưởng thành khó khăn, và những nỗi sợ thời thơ ấu của chúng ta giờ đây dường như dễ dàng hơn để xử lý (trừ nỗi sợ bóng tối, mà tôi vẫn chưa thể vượt qua, đặc biệt sau khi xem phim IT).

(Nguồn: Đây là bài viết của Lizzie Poliakova,

một tác giả tự do đã xuất hiện trong Unwritte,

CHRY-FM, YourTango và nhiều nơi khác)