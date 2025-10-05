Xem Doraemon chỉ thấy Xeko rất hay khoe khoang mà không biết rằng, cậu bé này thực ra có góc khuất tâm lý!

Trong thế giới truyện Doraemon, Suneo (tên cũ khi xuất bản ở Việt Nam là Xeko) là bạn học cùng lớp với Nobita, tên đầy đủ là Honekawa Suneo. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, cha điều hành một công ty riêng, vì thế Suneo có điều kiện sống rất tốt, cũng chính là nền tảng vật chất khiến cậu hình thành tính cách thích khoe khoang.

Suneo có dáng người gầy, đầu tròn và kiểu tóc "bát úp" đặc trưng. Giọng nói của cậu luôn mang theo vẻ tự mãn, khoái chí. Việc Suneo thích làm nhất là khoe của trước bạn bè: từ những món đồ chơi đắt tiền, truyện tranh phiên bản mới nhất cho đến các chuyến du lịch xa hoa cùng gia đình. Tất cả đều có thể trở thành "vũ khí" để cậu thể hiện sự hơn người.

Suneo

Tính thích khoe khoang của Suneo bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là ảnh hưởng của môi trường gia đình. Lớn lên trong sự sung túc, bao quanh bởi đồ vật xa xỉ, Suneo tiềm thức cho rằng của cải vật chất là điều đáng tự hào. Mỗi khi có món đồ hiếm, chẳng hạn mô hình đồ chơi giới hạn, cậu sẽ lập tức mang đến trường, cố tình trưng ra trong giờ ra chơi và thao thao giới thiệu cho bạn bè nghe, chỉ để nhận được ánh mắt ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, Suneo thực chất là một cậu bé thiếu tự tin, luôn khao khát được công nhận và chú ý. Trong học tập hay thể thao, cậu không nổi bật, khó được khen ngợi nhờ năng lực của mình. Vì thế, Suneo chọn cách khoe khoang về tiền bạc, trải nghiệm, vật chất để bù đắp cảm giác thua kém. Ví dụ, khi Nobita hoặc bạn khác được người lớn khen vì điều gì đó, Suneo sẽ thấy hụt hẫng, liền tìm cách kể chuyện gia đình vừa đi du lịch nước ngoài, cố gắng kéo sự chú ý của mọi người trở lại mình.

Ngoài ra, phản ứng của bạn bè cũng vô tình tiếp sức cho thói quen này. Mỗi khi Suneo khoe, vài đứa bạn lại tỏ ra trầm trồ, thán phục. Ngay cả Jaian (Chaien) đôi lúc cũng tạm gác vẻ hung dữ để tò mò về món đồ hiếm mà Suneo mang đến và điều đó trở thành sự "củng cố tích cực", khiến cậu càng tin rằng khoe khoang là cách hiệu quả để được yêu thích.

Dù tính cách hay khoe đôi lúc khiến bạn bè khó chịu, nhưng chính điều đó cũng làm nên nét riêng của nhân vật Suneo trong Doraemon. Theo thời gian, qua những tình huống cùng Nobita, Jaian, Shizuka và Doraemon, Suneo cũng dần thay đổi, có lúc biết buông bỏ sự khoe mẽ, biết chân thành chia sẻ và vui chơi thật lòng cùng bạn bè.

Từ Suneo, cha mẹ có thể dạy con điều gì?

Từ nhân vật Suneo, các bậc cha mẹ có thể nhìn thấy một bài học quan trọng trong cách nuôi dạy con: trẻ con không tự nhiên mà trở nên khoe khoang. Đó là tấm gương phản chiếu môi trường sống xung quanh chúng. Khi cha mẹ quá chú trọng vào vật chất, thường xuyên so sánh, vô tình tạo ra tâm lý "giá trị của con nằm ở những gì con sở hữu", thì đứa trẻ sẽ học cách tìm kiếm sự công nhận bằng việc khoe.

Ngược lại, nếu cha mẹ biết dạy con trân trọng nỗ lực hơn kết quả, trân trọng chia sẻ hơn so bì, thì con sẽ học được cách xây dựng giá trị bản thân từ bên trong, từ lòng tự tin, sự khiêm tốn và tinh thần cầu tiến. Thay vì hỏi con "được điểm mấy?", hãy thử hỏi "con đã học được điều gì mới hôm nay?". Thay vì thưởng cho con món đồ đắt tiền khi đạt thành tích, hãy dành thời gian lắng nghe con nói về quá trình cố gắng.

Một đứa trẻ được nuôi dạy trong môi trường như thế sẽ hiểu rằng: thứ đáng tự hào không phải là món đồ trên tay, mà là con người mình đang trở thành. Và khi đó, không chỉ tránh được tính khoe khoang kiểu Suneo, mà còn lớn lên thành người biết chia sẻ, biết đồng cảm và biết tự tin bằng chính giá trị thật của mình.