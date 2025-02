Mọt gạo là một loài côn trùng gây hại cho các loại hạt ngũ cốc lưu trữ, mà phổ biến nhất là gạo, lúa mì và ngô. Con trưởng thành dài khoảng 2mm với mỏ dài. Màu sắc cơ thể thoạt nhìn thì có màu nâu hoặc đen nhưng nhìn kỹ thì có bốn điểm màu cam hoặc đỏ phân bố trong một chữ thập trên vỏ cánh.

Theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông (Trung Quốc), sự xâm nhập của chúng có thể xảy ra trước khi thu hoạch hoặc trong quá trình bảo quản và được đưa vào dây chuyền sản xuất. Trong quá trình chế biến thực phẩm, những côn trùng này cũng có thể bị nghiền thành những mảnh vụn mà mắt thường không nhìn thấy được. Dù mọt gạo không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, đồ nội thất hoặc quần áo nhưng chúng sẽ phá hủy và ăn ngũ cốc của chúng ta.

Chuyên gia diệt trừ sâu bệnh người Hồng Kông (Trung Quốc) Ren Yongqiang từng chia sẻ mọt gạo có khả năng sinh sản đáng kinh ngạc và có thể đẻ hơn 300 trứng trong vòng đời ngắn ngủi 2 tháng của mình. Trứng của chúng có thể sống sót trong môi trường chân không và nở khi gặp môi trường thích hợp, khiến chúng khó bị phát hiện. Đó là lý do tại sao khi mua gạo về bạn có thể không phát hiện ra chúng nhưng chỉ sau một thời gian, hũ gạo của bạn sẽ dần bị hư hỏng vì bị mọt gạo cắn phá.

Mới đây, một cư dân mạng Hồng Kông (Trung Quốc) đã chia sẻ rằng bản thân anh đã bỏ 1 thứ vào hũ gạo khiến mọt gạo "tự tử tập thể", cư dân mạng làm thử, ai cũng tấm tắc khen hay.

Theo đó, người này thấy một con bướm đêm "chết đuối" sau khi bay vào dầu dừa. Anh ta nghĩ mình có thể làm điều tương tự với mọt gạo, nên đã đặt một bát dầu dừa nhỏ vào hũ đựng gạo ở nhà rồi đậy kín và đợi trong vài ngày. Sau vài ngày, anh phát hiện "đàn mọt gạo" đã tích cực bò vào trong dầu và hiệu quả rất khả quan.

Các cư dân mạng khác cũng đưa ra những gợi ý như cho gạo vào tủ lạnh hoặc phơi nắng trước khi cất, hoặc thêm hành tây và hồi cũng có thể giúp xua đuổi sâu đục thân. Trên thực tế, những cách này đều có lý lẽ riêng của nó.

Theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông (Trung Quốc), vì mọt gạo không thể sống sót trong môi trường có độ ẩm thấp nên chúng có thể được xử lý bằng cách xử lý nhiệt độ trước khi lưu trữ. Người ta cho rằng có thể phơi nắng hoặc sấy khô gạo đến 60 độ C trong một giờ hoặc làm lạnh ở 0 độ C trong một tuần để tiêu diệt mọt gạo.

Chuyên gia diệt trừ sâu bệnh Ren Yongqiang cũng chia sẻ rằng, mọt gạo rất nhạy cảm với mùi mạnh, bạn có thể cho hạt tiêu, hoa hồi, ớt khô, tỏi... vào lọ đựng gạo để xua đuổi chúng.

Ông cũng khuyến cáo mọi người nên tránh mua ngũ cốc và các sản phẩm của họ có bao bì không đầy đủ và có dấu hiệu bị côn trùng xâm nhập. Sau khi mua, chúng nên được bảo quản trong các hộp đựng chắc chắn được đậy kín ở nơi khô ráo và thoáng mát. Nếu phát hiện hạt bị hư hỏng nghiêm trọng thì không nên dùng nữa và phải loại bỏ.

Nguồn và ảnh: HK01