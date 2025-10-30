Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến bão như thế nào?

Các nhà khoa học cho biết, cũng có bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu khiến bão di chuyển chậm hơn, nghĩa là chúng có thể trút nhiều nước hơn xuống một địa điểm.

Các nhà khoa học giải thích, để hình thành, một cơn bão cần những điều kiện cơ bản: nước biển phải ấm, khoảng 26°C, cùng với sự hỗ trợ từ sức quay của Trái Đất.

Trong 40 năm qua, đại dương đã hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt giữ lại từ khí nhà kính. Nhiệt độ đại dương ấm hơn thúc đẩy cường độ bão, bởi hơi ẩm từ đại dương chính là "nhiên liệu" giúp gió bão mạnh lên.

Ông Ralf Toumi - Giám đốc Viện Grantham về biến đổi khí hậu và môi trường - cho biết: "Dưới tác động của biến đổi khí hậu, đại dương ấm hơn, nhiều độ ẩm hơn trong khí quyển và các cơn bão sẽ trở nên dữ dội hơn nhiều".

Hình ảnh vệ tinh của RAMMB/CIRA này cho thấy cơn bão Melissa ở phía Đông Nam Jamaica vào ngày 27/10/2025 (Ảnh: AFP)

Khí quyển ấm hơn cũng có khả năng giữ nhiều hơi ẩm hơn, làm tăng đáng kể lượng mưa. Nhiệt độ thế giới đã tăng 1,1oC so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Các nhà khoa học dự đoán, nếu nhiệt độ tăng thêm 2oC, tốc độ gió bão có thể tăng tới 10%. Số lượng các cơn bão mạnh nhất (Cấp 4 hoặc 5) sẽ tăng khoảng 10% trong thế kỷ này.

Ông Ralf Toumi nhận định: "Chúng tôi cho rằng các cơn bão sẽ trở nên mạnh hơn. Nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là số lượng bão lớn hoặc bão mạnh nhất sẽ tăng lên dưới tác động của biến đổi khí hậu".

Theo các chuyên gia, việc trang bị hệ thống cảnh báo sớm và sơ tán là cần thiết để bảo toàn sinh mạng. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài vẫn là phải giảm phát thải khí nhà kính.