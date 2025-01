Phạm Đình Thái Ngân, sinh năm 1993, là gương măt quen thuộc đối với cộng đồng yêu âm nhạc Việt. Trưởng thành từ các cuộc thi như Vietnam Idol, Học Viện Ngôi Sao, Nhân Tố Bí Ẩn nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Thậm chí, anh chàng từng bị gán với danh “thi đâu rớt đó”. Mãi chưa tìm được chỗ đứng cho riêng mình, nam ca sĩ chuyển hứng sang hát cover sĩ chuyển hướng sang hát cover trên nền tảng YouTube và dần nhận được sự chú ý.

Phạm Đình Thái Ngân từng khá chật vật để tìm thấy ánh hào quang của mình

Làn sóng nhạc indie trỗi dậy mạnh mẽ tại Vpop ở thời điểm đó, giúp ca khúc Lạ của Phạm Đình Thái Ngân viral trở lại. Chính điều này tạo nên cơ duyên đưa anh đến 1 chương sách mới. Phạm Đình Thái Ngân lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ nhờ năng khiếu nghệ thuật đầy tiềm năng qua những sản phẩm cover. Anh được “chọn mặt mặt gửi vàng” đảm nhận vai lồng tiếng cho nam chính Mắt Biếc - Ngạn. 2 bản hit OST Từ Đó và Có Chàng Trai Viết Lên Cây cũng do anh thể hiện.



Anh chàng lồng tiếng cho Ngạn và thể hiện 1 vài OST cho Mắt Biếc

Mắt Biếc là 1 hiện tượng gây sốt màn ảnh 2019. Nhờ bước đệm đó, tên tuổi của Phạm Đình Thái Ngân vụt sáng. Anh chàng “chạy job” các sự kiện lớn nhỏ, chia sẻ cát xê hiện giờ cao gấp hàng nghìn lần so với thời điểm chập chững vào nghề. Năm vừa qua, Phạm Đình Thái Ngân ghi danh vào show Anh Trai Say Hi, giúp anh chàng tiếp cận với tệp khán giả mới hơn, trẻ trung hơn.

Phạm Đình Thái Ngân dần được biết đến nhiều hơn hậu Anh Trai Say Hi

Mới đây, 1 bộ phận netizen quá khích lan truyền những trò đùa “kém duyên” về Jack và nạn nhân lần này là Phạm Đình Thái Ngân. Cụ thể, nhiều người so sánh ngoại hình của nam ca sĩ với Jack ở bài đăng PR cho Chuyện Nhà Tí: Hoa Lệ - bộ phim nam ca sĩ góp mặt. Điều này khiến chính chủ vừa gay gắt vừa dí dỏm đáp trả. Phạm Đình Thái Ngân bình luận: “Nhiều comment vô duyên quá. N93 có trước mà các bạn.”







Phạm Đình Thái Ngân nhắc nhẹ netizen 1 cách hóm hỉnh

Theo đúng trend, anh chàng nhập đúng cú pháp chữ cái đầu tên mình là N và 2 số cuối năm sinh là 93. Qua đây, Phạm Đình Thái Ngân vừa nhắc nhở “nhẹ” hành động gán ghép mọi người với Jack mà vẫn mang chút hài hước để bầu không khí không bị nặng nề. Cho ai chưa biết mặt Phạm Đình Thái Ngân, anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai, sáng sủa và sáng sân khấu.

Nam ca sĩ sở hữu ngoại hình long lanh, sáng sân khấu

Người hâm mộ đều đồng tình với câu nói của Phạm Đình Thái Ngân, cho rằng nam ca sĩ nên lên tiếng “rạch ròi” để hội netizen quá khích biết giới hạn trò đùa của mình. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ liên quan đến Jack đều khá nhạy cảm nên mọi người nên hạn chế đề cập đến Jack.