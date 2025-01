Jack và K-ICM hiện tại: Kẻ sự nghiệp lụi tàn vì bỏ con, người có mối tình 7 năm sắp làm đám cưới

Thời gian gần đây, ồn ào liên quan đến Jack và Thiên An đang diễn biến căng thẳng khi loạt bí mật “càng bóc càng thấy đen”. Tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi Thiên An không còn cách nào khác ngoài việc tiết lộ đã từng 3 lần làm mẹ cùng bức hình 2 bài vị của 2 đứa con đã phá thai 4 năm trước. Sự việc nhanh chóng gây chấn động khắp MXH. Không chỉ thương cảm cho số phận của Thiên An và bé Sol, cư dân mạng còn tò mò về cuộc sống, sự nghiệp của người anh em từng thân K-ICM. Hiện tại có thể thấy, sau ồn ào năm xưa, cả sự nghiệp và cuộc sống của Jack lẫn K-ICM đều rẽ theo những hướng rất khác nhau.

Bài đăng chia sẻ của Thiên An mới đây khiến cộng đồng mạng hướng sự chú ý tới cuộc sống hiện tại của bộ đôi từng gây sốt - Jack và K-ICM

K-ICM: Sự nghiệp không thể bật lên, có mối tình 7 năm sắp làm đám cưới

Khoảng 6 năm trước, K-ICM và Jack từng là “cặp bài trùng” cực hot của làng nhạc Việt. Bộ đôi đã sản sinh ra liên hoàn hit như Bạc Phận, Sóng Gió, Em Gì Ơi… Tại thời điểm đó, K-ICM và Jack là 2 hiện tượng gen gây sốt, đắt show “như tôm tươi”. K-ICM được yêu mến bởi vẻ ngoài khôi ngô, sáng sủa với vai trò “đa zi năng”, từ sản xuất âm nhạc, làm DJ, sáng tác…

Sóng Gió - Jack và K-ICM

Cuối năm 2019, Jack tố bất ngờ tố K-ICM và mẹ nuôi chèn ép mình. Vụ đấu tố diễn ra nhiều tháng trời, khiến giới báo chí tốn biết báo giấy mực. Hậu quả là bộ đôi tan rã, mỗi người 1 hướng đi riêng. K-ICM nhận về hàng loạt chỉ trích hậu drama, khiến tên tuổi dần phai nhạt trên bản đồ Vpop.

Từ năm 2020 đến năm 2021, ngôi sao sinh năm 1999 phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng không được khán giả đón nhận nồng nhiệt như trước. Tên tuổi của K-ICM khi đứng một mình không còn nhiều sức hút, đặc biệt là sau scandal với Jack. Vpop khi ấy cũng đón nhận một làn sóng rất nhiều producer trẻ tài năng nên việc K-ICM tìm chỗ đứng cho mình khá chật vật.

K-ICM dần mờ nhạt trong mắt công chúng sau khi tách ra hoạt động solo

Tháng 7/2023, nam nghệ sĩ tuyên bố đã rời công ty chủ quản ICM, đổi nghệ danh thành Khánh. Anh cũng không còn quyền nắm fanpage Facebook, kênh YouTube của mình trước đây. Làm lại từ con số 0, anh chàng chật vật để tìm lại chính mình trên con đường theo đuổi đam mê. Anh trải qua quãng thời gian hoạt động độc lập, không có sự hậu thuẫn lớn.

Gần đây, K-ICM có chút khởi sắc khi đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc ở không ít sự kiện. Thời kỳ hoàng kim đã qua, anh chàng lựa chọn đứng phía sau sân khấu, cống hiến để lấp đầy khoảng trống tinh thần. Hiện tại, K-ICM đang có mối tình kéo dài 7 năm với bạn gái tên Thuỳ Linh - cũng là quản lý của anh. Thuỳ Linh có ngoại hình xinh xắn, ngọt ngào, được bạn trai gọi là chỗ dựa tinh thần giúp anh trải qua khó khăn. Cặp đôi dự định sẽ tổ chức đám cưới với sự chung vui của gia đình và bạn bè thân thiết.

Nam producer bên cạnh bạn gái 7 năm - Thùy Linh

Mới đây, trong 1 buổi minishow của B Ray, Khánh (K-ICM) được mời tham dự với vai trò DJ. Sau khi kết thúc màn trình diễn, anh chàng cũng tuyên bố rằng sẽ “đầu quân” về công ty Great Entertainment, về chung 1 nhà với B Ray, Masew, Quân A.P…

K-ICM giờ đây hoạt động âm nhạc khá "lowkey", cuộc sống cũng kín tiếng

Jack: Liên tục bị chỉ trích, trở thành trò cười trên MXH nhưng vẫn ra nhạc và đi diễn

Khi còn hoạt động chung với K-ICM, Jack là giọng ca chính, với lối hát nhấn nhá luyến láy đặc trưng. Chính vì thế, anh chàng thu hút lượng fan đông đảo. Sau khi đường ai nấy đi với K-ICM, Jack tiếp tục sự nghiệp. Tuy nhiên, bê bối tình cảm nổ ra vào tháng 8/2021 khiến ai nấy đều sốc và thất vọng.

Nam ca sĩ bị tố lăng nhăng, bỏ rơi con ruột và bạn gái cũ Thiên An. Sau cùng, anh chàng viết tâm thư xin lỗi, xin chịu trách nhiệm với 2 mẹ con. Tuy nhiên hành động này không đủ để công chúng nguôi ngoai. Ồn ào đời tư ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp đang trên đà phát triển. Các sản phẩm sau này của anh đều vấp phải sự chỉ trích. Lượt view lẫn stream đều giảm sút mạnh. Dù các MV vẫn lọt Top Trending nhưng không tạo được tiếng vang như thời điểm 2019 - 2020.

Hậu scandal tình ái, tên tuổi của Jack cũng dần nguội nhạt trên bản đồ Vpop

Năm 2023, Jack gây phẫn nộ khi ra mắt MV Từ Nơi Tôi Sinh Ra, có sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Lionel Messi. Nam ca sĩ sử dụng hình ảnh của cầu thủ đình đám một cách trái phép khiến fan nam giới, đặc biệt các fan bóng đá “ghim” cho tới bây giờ. Đến năm 2024, ViruSs cũng “bóc phốt” Jack đạo nhạc ca khúc Thiên Lý Ơi. Nam streamer cho rằng Jack đã lấy bản thử nghiệm của mình mà chưa có sự cho phép. Nói chung, xoay quanh Jack lúc nào cũng là scandal.

Thiên Lý Ơi - Ca khúc bị ViruSs cho là Jack đạo nhái bản thử nghiệm của nam streamer

Jack bị chỉ trích kịch liệt đến mức Đom Đóm cũng dần mất kiên nhẫn với anh

Vài tháng trở lại đây, câu nói “Từ bây giờ, khi nhìn lên bầu trời, các bạn sẽ nhìn thấy một vì tinh tú mang tên J97” viral khắp cõi mạng. Từ đây, 1 trang Facebook chuyên “chế cháo” đã ghép câu nói này vào giai điệu của siêu hit Đi Giữa Trời Rực Rỡ - OST của bộ phim cùng tên. Bản biến tấu này bắt tai 1 cách kỳ lạ, trở thành hiện tượng meme gắn liền với tên tuổi của Jack. Anh chàng trở thành trò cười trên MXH, ai nấy cũng “phát cuồng” trước trend “vì tinh tú”. Tuy nhiên, đến hiện tại khán giả đều ngán ngẩm, không muốn nhắc đến tên Jack dưới bất kì hình thức nào.

Câu nói trending Sau này khi nhìn lên bầu trời, bạn sẽ nhìn thấy vì tinh tú là Jack - J97- bắt nguồn từ đoạn clip này

Sau bài đăng của Thiên An kể về việc đã phá thai 2 lần theo yêu cầu từ phía Jack, hiện anh chàng vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào. Chúng tôi đang liên hệ để có thông tin thêm về vụ việc này.

Hình ảnh ngày càng xấu đi, FC Đom Đóm cũng dần mất kiên nhẫn với Jack. Bài đăng của Thiên An mới đây dù Jack chưa lên tiếng làm rõ thực hư nhưng rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho Jack tại showbiz Việt. Đời tư ồn ào, nhiều bê bối liên quan đến đạo đức… Jack đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, không muốn gọi anh là “nghệ sĩ” gây ảnh hưởng đến những người hoạt động nghệ thuật khác. Jack hiện đang nhận sự tẩy chay cực lớn khi là tấm gương xấu cho giới trẻ.