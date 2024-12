Bùng nổ tranh luận Jack đạo nhạc ca sĩ show Anh Trai

Sản phẩm mới của Jack đánh bại Anh Đã Làm Gì Đâu của Nhật Hoàng và Thùy Chi để độc chiếm vị trí dẫn đầu ở danh sách âm nhạc thịnh hành.

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc này gây lùm xùm. Jack vướng tranh cãi đạo nhạc Catch Me If You Can - ca khúc hit của Quang Hùng Master D cùng nhóm ca sĩ ở Anh Trai Say Hi.

Nghi vấn đạo nhạc trong ca khúc Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở xảy ra ở đoạn điệp khúc. Nhiều khán giả chỉ ra 6 nốt đầu tiên, tương ứng câu "Mà tại vì sao em ơi?", giống hệt 6 nốt đầu tiên trong đoạn điệp khúc của Catch Me If You Can. Sự trùng hợp giữa 2 đoạn này đã quá rõ nhưng có đủ kết luận Jack đạo nhạc?

Jack gây sốt trong sản phẩm tái xuất.

Vô tình hay cố ý?



Tiền Phong đặt câu hỏi về sự trùng hợp này cho một nhạc sĩ có tiếng. Nhạc sĩ này chia sẻ: "Sự trùng hợp kiểu này xảy ra như cơm bữa ở nhạc Việt. Đoạn điệp khúc của Jack giống ca khúc đã phát hành trước 6 nốt liên tiếp, tương đối nhiều nhưng khó để kết luận đạo nhạc".

Nhạc sĩ này nghiêng về chuyện hai ca khúc vô tình trùng hợp một đoạn nhỏ. Tổng thể hai sản phẩm là màu sắc khác biệt hoàn toàn. Sản phẩm mới của Jack là bản Pop Ballad, còn Catch Me If You Can có giai điệu sôi động hơn. Cũng chưa thể khẳng định ca khúc nào bị trùng ý tưởng giai điệu, khi chưa xác định Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở hay Catch Me If You Can được sáng tác trước.

Jack thành "nạn nhân" tiếp theo trong sự nhạy cảm của khán giả Việt về vấn đề đạo nhạc. Thêm nữa, nam ca sĩ đang ở giai đoạn hứng chịu "gạch đá" dữ dội từ anti fan, do đó một động tĩnh nhỏ cũng thành đề tài tâm điểm bị chỉ trích trên mạng.

Trước đó, từ trường hợp của Sơn Tùng và một số tên tuổi lớn như Da LAB, rất nhiều ca khúc Việt bị gắn mác đạo nhái nhưng cuộc tranh cãi không bao giờ có hồi kết. Có rất ít cơ sở để kết luận đạo nhạc,trừ khi hai ca khúc giống nhau 100% về giai điệu, hợp âm và những tiểu tiết như tempo (tốc độ).

Với hai yếu tố sự ủng hộ từ fan và sự "toxic" từ lượng lớn anti fan trên mạng xã hội, sản phẩm Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở tạo ra hiệu ứng đủ mạnh để thăng hạng nhanh ở danh sách thịnh hành âm nhạc.

Sau 6 ngày phát hành, MV này hút hơn 5 triệu lượt xem. Đây là cú mở màn thành công vượt trội của Jack trước khi phát hành album đầu tay cho sự nghiệp.

Bỏ qua yếu tố đời tư, Jack vẫn đáng gờm khi trở lại đường đua nhạc Việt. Nam ca sĩ vẫn có sự ủng hộ lớn từ khán giả trẻ. Sau những bước thử nghiệm bất thành, giọng ca quê Bến Tre trở lại với sở trường và gặt hái thành quả ban đầu khá tốt.

Sau bê bối, Jack vẫn liên tiếp thành công trong âm nhạc.

Jack khuấy đảo

Đây là giai đoạn cạnh tranh đặc biệt khốc liệt của nhạc Việt, với cơn sốt của Sơn Tùng, chung kết Rap Việt mùa 4, Concert của 2 game show Anh Trai và show Chị Đẹp đang lên sóng. Từ sự chi phối của game show, những ca khúc dance và rap đang lên ngôi. Bất chợt, Jack đổ bộ và đẩy tất cả về sau bằng một ca khúc Ballad.

Từ khá lâu Jack mới tung trở lại một sản phẩm Ballad đúng nghĩa. Màu sắc của Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở khiến khán giả của nam ca sĩ nhớ lại bản hit Đom đóm ngày nào. Rõ ràng giọng ca sinh năm 1997 đã có nước đi đúng, tung một ca khúc dễ cảm, dễ thành hit nhất để mở đầu cho ngày album mới được trình làng.

Với Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở, Jack viết theo vòng hòa âm khá đơn giản. Phần ca từ của sản phẩm cũng không có gì đặc biệt, khán giả có thể bắt gặp ở rất nhiều ca khúc trường đó, kiểu như 2 câu của điệp khúc: "Mà tại vì sao em ơi / Em quên mất câu thề / Nỗi buồn là vì em ơi, không về".

Nhiều yếu tố bình thường của sản phẩm, bên cạnh giọng hát bản năng của Jack, lại tổng hòa để tạo nên ca khúc Ballad đúng thị hiếu nhiều khán giả, nhất là với các fan trung thành của Jack luôn chờ đợi nam ca sĩ ra mắt những ca khúc Ballad có giai điệu pha trộn chất miền tây như Dưới Tán Cây Khô Hoa Nở.

Sản phẩm này không giúp Jack vươn tầm vị thế ở nhạc Việt hiện tại, nhưng đáp ứng tốt về hiệu quả streming (lượt nghe nhạc trực tiếp) và làm nhiệm vụ "phát súng" mở đầu của album. Bằng chứng là Jack không đầu tư MV cho ca khúc này. Nhiều khả năng MV tiếp theo mới là cú đầu tư tất tay của Jack cho chuỗi sản phẩm hoành tráng nhất từ đầu sự nghiệp.

Bỏ qua yếu tố đời tư tranh cãi, riêng đường đua âm nhạc, Jack vẫn là đối thủ đáng gờm. Nam ca sĩ vẫn nhận sự ủng hộ từ một lượng lớn khán giả, qua đó luôn "leo top" cho mọi sản phẩm ra mắt từ khi scandal nổ ra. Jack vẫn bền bỉ với hiệu suất phát hành sản phẩm thuộc nhóm năng nổ nhất trong dàn ca sĩ Việt.