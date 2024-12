Chỗ đứng của 60 anh trai sau 6 tháng chiếm cứ nhạc Việt

Anh trai "chiếm cứ" bảng xếp hạng nhạc Việt

2024 tiếp tục là sân chơi của nhiều nghệ sĩ GenZ. Hàng loạt nghệ sĩ trẻ tung album, EP (mini album, thường chỉ có 4-6 ca khúc) nhằm khẳng định tên tuổi bản thân trong làng nhạc.

Tuy nhiên, việc tạo dấu ấn trong năm không đơn giản, đặc biệt là sau sự đổ bộ của hơn 60 nam nghệ sĩ trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi.

Một số tác phẩm ra mắt dịp đầu năm 2024 không đạt được thành tích như kỳ vọng.

Nửa đầu năm, khi các chương trình chưa lên sóng, đường đua âm nhạc sôi động nhưng không phải ca khúc nào cũng bùng nổ.



Tác phẩm nổi bật trong dịp này có Chúng ta của tương lai ( Sơn Tùng M-TP), Nâng chén tiêu sầu (Bích Phương), Dâu thiên hạ (Suboi), Từng là (Vũ Cát Tường), Nhạc của rừng (Đen Vâu), Thiên lý ơi (Jack), Dành hết xuân thì để chờ nhau (Vũ và Hà Anh Tuấn), Không quan trọng (nhóm nghệ sĩ: MCK, Orijinn, Tage, JustaTee , Trung Trần), Sau lời từ khước (Phan Mạnh Quỳnh), pho real (nhóm nghệ sĩ: bbno$, Low G, Anh Phan)…

Dù sản phẩm được đánh giá đầu tư chỉn chu, sáng tạo từ phần nghe cho đến phần nhìn, phần lớn không tạo được dấu ấn, một phần đến từ việc âm nhạc "giậm chân tại chỗ", thiếu tính mới mẻ. Với Nâng chén tiêu sầu, Bích Phương nỗ lực làm mới nhưng chưa ấn tượng.

Tiết mục trong hai show anh trai mang đến làn gió mới cho thị trường nhạc Việt.

Chia sẻ với TIền Phong, chuyên gia nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng khoảng 5 năm gần đây nhạc Việt có nhiều tác phẩm tốt, tuy nhiên, các tác phẩm có nhiều sự tương đồng. Phần lớn ca khúc đều là những tác phẩm sử dụng nhạc điện tử hoặc pha thêm lời rap.



"Các ca khúc dựa trên nền nhạc điện tử, có màu sắc, kết hợp thêm các thể loại nhạc khác nhau nhưng hầu như theo một công thức chung. Điều này dễ dẫn đến lối mòn trong sáng tác. Lúc này phải có sự xuất hiện một sản phẩm thực sự là mới, đặc biệt mới tạo được làn sóng, sự bùng nổ", chuyên gia Nguyễn Quang Long nêu.

Làn gió mới được đề cập là sự đổ bộ của hơn 60 nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi. Cuộc đua âm nhạc sôi động khi loạt ca khúc từ hai chương trình do nhóm nghệ sĩ nổi tiếng sáng tạo và thể hiện.

Mỗi chương trình được xây dựng theo tiêu chí, format khác nhau, công chúng, người hâm mộ của hai chương trình cũng có sự khác biệt.

Anh trai say hi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ, năng động mang đến những tác phẩm hoàn toàn mới và những màn trình diễn ấn tượng. Việc các nghệ sĩ lần đầu tiếp xúc vũ đạo, dàn dựng sân khấu và hoạt động trên mô hình nhóm nhạc thu nhỏ được người xem đón nhận.

Loạt ca khúc như Catch me if you can, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Kim phút kim giờ... nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của YouTube, khẳng định đường đua nhạc Việt đã thay đổi khi hơn 60 anh trai đổ bộ.

Anh trai vượt ngàn chông gai lại làm sống lại những bản nhạc hit đình đám, đa dạng từ âm nhạc hiện đại đến nhạc dân gian, truyền thống. Trống cơm, Đào liễu, Dạ cổ hoài lang, Áo mùa đông... phiên bản Anh trai vượt ngàn chông gai đón nhận bình luận tích cực.

Thành tích Top 1 Trending Music của tiết mục Trống cơm (NSND Tự Long, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven thể hiện) chứng tỏ sự đáng gờm của các anh trai khi nhúng chân vào cuộc đua giành top trending.

Đâu là ngoại lệ?

Ca khúc trong hai show anh trai chiếm vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, tuy nhiên, chuyên gia âm nhạc khẳng định những tác phẩm này không thể chiếm lĩnh toàn bộ thị trường âm nhạc năm 2024.

Sự trở lại của hoàng tử indie Vũ và album Bảo tàng của nuối tiếc được đánh giá là làn gió mới cho thị trường âm nhạc khi khán giả mải mê chìm đắm với các anh trai, anh tài.

Hoàng tử indie Vũ trở lại ấn tượng với album Bảo tàng của nuối tiếc.

Trung thành với những bản tình ca, trong album phòng thu mới nhất, Vũ tiếp tục gửi đến khán giả những tâm tình, nuối tiếc, sự trân trọng và mong muốn đi tìm cảm giác bình yên. Những ca khúc như Nếu những tiếc nuối, Mùa mưa ấy, Không yêu em thì yêu ai?, Bình yên... nhanh chóng được khán giả đón nhận và đạt triệu lượt xem trên Youtube. Concert cùng tên album này thu hút hàng nghìn khán giả tham dự ở TP.HCM và TP. Hà Nội.

Ca sĩ Tùng Dương và album Multiverse - Đa vũ trụ được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Album gồm 12 bài hát thể hiện triết lý sống của anh khi bước sang một ngưỡng mới của cuộc đời.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam mới đây đã thực hiện trao giải thưởng Sol Vàng nhằm hướng đến mảng âm nhạc giải trí. Tại đây, ca sĩ Tùng Dương được trao giải Sol Vàng dành cho ca sĩ, MV Nhất bái thiên địa của The Flob nhận giải Sol Vàng ở hạng mục MV. Vũ và album Bảo tàng của nuối tiếc nhận giải Sol Bạc hạng mục album.

"Về thị trường nhạc, tôi đánh giá cao Trống cơm. Tác phẩm khai thác hiệu quả chất liệu âm nhạc dân gian và những đặc trưng của nhạc Việt. Các nghệ sĩ trẻ dần tạo ra những nét cá tính riêng trong âm nhạc, tránh đi những lối mòn. Công chúng trẻ bắt đầu tiếp cận nhạc của các nghệ sĩ thời trước như Tùng Dương, Thanh Lam, Thu Minh... Trước đây, nhạc của họ còn khá kén người nghe", chuyên gia nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định.

Ca sĩ Tùng Dương được trao giải Sol Vàng (giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam) hạng mục ca sĩ.

Chuyên gia Nguyễn Quang Long khẳng định mặt bằng chung âm nhạc năm 2024 có sự nâng cao về chất lượng nghệ thuật. Sự sáng tạo trong âm nhạc ngày càng được mở rộng. Ngoài ra, việc tổ chức các liveshow, liveconcert sau các chương trình đang mở ra hướng đi mới cho ngành công nghiệp giải trí tại Việt Nam.

"Để thực hiện được điều này chúng ta phải có một hệ sinh thái hoàn chỉnh đi kèm. Sự thành công của các chương trình này chính là những bước chân đầu tiên, góp phần thúc đẩy nền công nền giải trí nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung phát triển nhanh chóng", chuyên gia Nguyễn Quang Long nêu.

Ngoài ra, để Việt Nam ngày càng có nhiều tác phẩm hay, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa bứt phá, chuyên gia cho rằng nghệ sĩ cần phải có bản ngã, cá tính khi làm nhạc và không đi theo công thức, lối mòn. Điều này đáp ứng tạo ra thị trường nhạc Việt đa dạng.