Bí quyết giúp Á hậu Phương Nhi sở hữu vòng eo con kiến nhỏ xíu hóa ra đơn giản đến không ngờ

Mới đây, Ái Phương xuất hiện tại một sự kiện và nhanh chóng thu hút sự chú ý khi lựa chọn tạo hình mang hơi hướng sexy , khoe trọn đôi chân dài cùng lưng trần quyến rũ. Bộ trang phục sở hữu các chi tiết cắt xẻ táo bạo , giúp nữ ca sĩ phô diễn lợi thế hình thể một cách trực diện. Tuy nhiên, dù mạnh tay trong thiết kế, tổng thể tạo hình lại chưa thực sự tạo được hiệu ứng "wow" như kỳ vọng.

Ái Phương lựa chọn bộ cánh khoe trọn tấm lưng nuột nà tại sự kiện. (Nguồn: IGVN)

Ái Phương diện mẫu mini dress trắng của LSoul, phần thân trước tối giản, phom gọn gàng cùng chi tiết cut-out khoe eo và lưng trần quyến rũ. Phom dáng ngắn giúp người đẹp sinh năm 1989 khoe chọn đôi chân thon dài.

Phần tóc được búi thấp gọn gàng, mái rẽ phom cổ điển, kết hợp cùng kính râm bản nhỏ và khuyên tai ánh kim tối giản, giúp tổng thể thêm phần cá tính, thời thượng. Ái Phương lựa chọn layout makeup gam hồng ngọt ngào, da căng mịn, son môi nude cùng loạt phụ kiện, trang sức để hoàn thiện tạo hình.

Vóc dáng mảnh mai, thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40 của Ái Phương.

Tuy nhiên, khi đặt dưới ống kính cam thường, bộ váy lại bộc lộ khá nhiều hạn chế. Phom dáng thiếu sự chắc chắn, trong khi cách xử lý chất liệu chưa đủ tinh tế khiến tổng thể trang phục bị mất form. Thay vì tạo hiệu ứng gợi cảm sang trọng, bộ cánh lại mang đến cảm giác mỏng, dễ lộ khuyết điểm khi người mặc di chuyển. Ở những ngóc máy nghiêng, đường may không ôm sát cơ thể, phần hông và eo thiếu độ nâng đỡ khiến phom đồ trở nên lỏng lẻo, kém sắc sảo. Nếu không phải là người body ổn như Ái Phương thì chắc hẳn tạo hình này đã phô diễn nhiều khuyết điểm.

Trang phục của Ái Phương mất điểm qua ống kính cam thường. (Nguồn: Threads)

Kể từ sau khi tham gia Chị đẹp, Ái Phương đã có màn thay đổi phong cách rõ nét. Nữ ca sĩ dần rũ bỏ hình ảnh nữ tính quen thuộc để chuyển sang hướng gợi cảm nhưng vẫn trẻ trung, năng động. Mỹ nhân sinh năm 1989 thường ưu ái những thiết kế corset tôn vòng eo, váy ôm sát cơ thể hay các kiểu trang phục cut-out sexy vừa đủ để khoe khéo vóc dáng săn chắc.