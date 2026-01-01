Chàng trai 24 tuổi đột nhiên bị mù sau khi uống 250ml loại nước "vạn người mê"

Theo truyền thông Trung Quốc, một nam thanh niên 24 tuổi tại địa phương đã bị mù đột ngột do uống rượu kéo dài. Vì áp lực công việc, anh thường xuyên uống rượu để giải khuây, uống khi tụ tập bạn bè và cả khi ở nhà một mình. Trung bình mỗi ngày, lượng rượu tiêu thụ lên tới khoảng 250ml. Thói quen này kéo dài gần hai năm, cho đến một ngày anh bỗng không còn nhìn thấy gì. Kết quả chẩn đoán cuối cùng là tổn thương thần kinh thị giác do ngộ độc.

Bác sĩ cho biết tổn thương thần kinh thị giác do rượu xuất phát từ hai nguyên nhân kết hợp. Một mặt, rượu và các sản phẩm chuyển hóa của nó gây độc trực tiếp lên dây thần kinh thị giác. Mặt khác, việc uống rượu lâu dài dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, đặc biệt là thiếu vitamin B1. Hai yếu tố này “đánh úp từ trong ra ngoài”, khiến dây thần kinh thị giác bị phá hủy.

Theo bác sĩ, vitamin B1 là coenzyme quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng của tế bào thần kinh. Khi thiếu vitamin này, tế bào thần kinh rơi vào tình trạng “cạn năng lượng” và dần suy kiệt, dẫn đến tổn thương không hồi phục.

Rượu “ăn mòn” thị lực qua từng bước

Quá trình từ suy giảm thị lực đến mù lòa do rượu thường diễn ra theo ba giai đoạn.

Đầu tiên là thiếu dinh dưỡng. Người uống rượu lâu năm thường uống nhiều nhưng ăn ít, khiến dây thần kinh thị giác không được cung cấp đủ dưỡng chất và trở nên mong manh.

Tiếp theo là đầu độc tế bào thần kinh. Khi rượu được chuyển hóa trong cơ thể, acetaldehyde sinh ra sẽ tấn công ty thể của tế bào thần kinh. Sự tấn công kéo dài làm các sợi thần kinh thị giác bị thoái hóa, mất bao myelin.

Cuối cùng là tổn thương mạch máu. Một lần uống rượu quá nhiều có thể gây co thắt mạch máu võng mạc hoặc làm gián đoạn tạm thời nguồn máu nuôi thần kinh thị giác. Với những người đã suy dinh dưỡng và tổn thương sẵn, cú “cúp điện” này có thể khiến thị lực sụp đổ hoàn toàn.

Đáng lo ngại hơn, việc vừa hút thuốc vừa uống rượu còn làm độc tính tăng lên gấp bội. Khi tổn thương thần kinh thị giác tiến triển thành teo dây thần kinh, khả năng phục hồi gần như bằng không. Các bác sĩ cảnh báo, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ vùng trung tâm, khó phân biệt màu sắc, xuất hiện điểm tối cố định trong tầm nhìn hoặc đeo kính vẫn không cải thiện thị lực, cần ngừng rượu ngay và đi khám sớm.

Rượu không chỉ hại mắt mà còn “tấn công” toàn cơ thể

Tác hại của rượu không dừng lại ở gan hay dạ dày. Nhiều nghiên cứu cho thấy rượu có thể gây tổn thương não, làm suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc, thậm chí dẫn đến bệnh não do rượu. Uống rượu lâu dài còn làm tăng nguy cơ viêm tụy, tổn thương xương, loãng xương, hoại tử xương, gây xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và đột quỵ xuất huyết não.

Ngoài ra, rượu làm suy giảm hệ miễn dịch, giảm số lượng bạch cầu, ức chế hoạt động của tế bào miễn dịch và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Với phụ nữ mang thai, uống rượu có thể gây dị tật thai nhi.

Không tránh được rượu bia, làm sao để giảm tác hại?

Các chuyên gia khuyến cáo, tốt nhất là không uống rượu. Nếu buộc phải uống, cần tuyệt đối kiểm soát liều lượng. Theo hướng dẫn, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 15 gram cồn mỗi ngày, tương đương khoảng 450ml bia, 150ml rượu vang hoặc 30ml rượu mạnh.

Ngoài ra, không nên uống rượu khi đói, không uống quá nhanh, không pha trộn nhiều loại rượu và nên uống thêm nước để hạn chế mất nước và rối loạn điện giải.

Nguồn và ảnh: QQ