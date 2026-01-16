2 loại quả ít "ngậm" thuốc trừ sâu, nhất cái số 1 đi chợ thấy đừng bỏ qua

Quả khế nhiều công dụng đối với sức khỏe

Quả khế không phải là loại trái cây đắt tiền nhưng mang đến nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Ngoài công dụng làm thực phẩm, cây cảnh, khế còn là vị thuốc chữa bệnh được sử dụng trong Đông y từ rất lâu. Khế còn được gọi là ngũ liễm tử có vị chua ngọt, tính bình tươi hơi mát, chín thì ôn, có tác dụng sinh tân dịch giải khát, lợi tiểu, trị phong nhiệt giải độc. Các bộ phận khác của cây khế cũng được dùng chữa nhiều bệnh, nhất là khi bị dị ứng gây nổi mẩn ngoài da do nhiều nguyên nhân.

Giàu vitamin: Quả khế là một nguồn giàu vitamin B, C và axit gallic. Những vitamin và khoáng chất này rất cần thiết để duy trì và cải thiện hệ thống miễn dịch của bạn. Chúng cũng giúp cải thiện sức khỏe của tóc và bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia UV.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Sự hiện diện của Vitamin -B riboflavin và axit folic trong khế giúp điều chỉnh sự trao đổi chất và hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa.

Tốt cho hệ hô hấp: Theo Lao Động một nghiên cứu được thực hiện đã chỉ ra rằng chất chống viêm và chất chống oxy hóa có trong khế có thể cải thiện tình trạng bệnh phổi mãn tính (COPD) và giúp cải thiện các vấn đề về hô hấp.

Tốt cho tim mạch: Quả khế có rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là kali và natri là những chất điện giải cần thiết giúp điều hòa huyết áp và sức khỏe tim mạch.

Giải độc cơ thể: Quả khế có đặc tính lợi tiểu giúp tống lượng nước dư thừa và chất độc ra khỏi cơ thể, giúp làm sạch gan và thận.

Cải thiện giấc ngủ: Trong khế chứa rất nhiều magie, loại kháng chất này giúp kích hoạt axit Gamma-aminobutyric (GABA) có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ.

Giàu chất xơ: Chất xơ hòa tan cần thiết cho hoạt động trơn tru của hệ tiêu hóa được tìm thấy trong khế. Ngoài chất xơ hòa tan, khế còn chứa chất xơ không hòa tan giúp ngăn chặn sự hấp thụ LDL Cholesterol trong niêm mạc ruột, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và béo phì.

Quả dứa giàu dinh dưỡng

Dứa là một loại cây nhiệt đới phổ biến được biết đến với hương vị tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Loại quả này chứa chất chống oxy hóa, acid hữu cơ và hợp chất phenolic, bao gồm flavonoid. Flavonoid hoạt động như chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, chống ung thư và chống virus tiềm tàng.

Quả dứa đặc biệt giàu vitamin C, rất cần thiết cho sức khỏe miễn dịch, hấp thụ sắt và tăng trưởng và phát triển.

Loại quả này vừa ngon vừa bổ dưỡng giá lại phải chăng nên nhiều người lụa chọn. Đây cũng là loại quả ít "ngậm thuốc trừ sâu". Lý do là dứa có lớp vỏ cứng, gai góc, bảo vệ phần bên trong khỏi nhiễm chất độc hại.

Cách chọn dứa ngon: Để chọn được quả dứa ngon, bạn đừng nhìn vào vỏ xanh hay vàng vì tùy vào từng giống, màu sắc quả khi chín sẽ khác nhau. Thay vào đó, bạn nên nhìn vào phần lá. Lá một quả dứa vừa chín tới sẽ có màu xanh và hơi héo nhẹ ở đầu lá. Còn nếu lá quá xanh, nghĩa là quả đó chưa chín. Ngoài ra, bạn có thể ấn vào quả dứa, nếu thấy có vết lõm thì quả này đã quá chín, hoặc nếu quả dứa quá thơm, thơm ngào ngạt thì quả này cũng đã quá chín.