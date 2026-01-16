Nghiên cứu Mỹ chỉ ra: Uống hơn 1 ly cà phê mỗi ngày, chúc mừng tuổi thọ của bạn sẽ thay đổi đáng kể

Ảnh hưởng đáng kể đến quá trình lão hóa và tuổi thọ

Theo đó, phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 60 nếu tiêu thụ trung bình khoảng 315 mg caffeine mỗi ngày – tương đương ba tách cà phê nhỏ – có xu hướng duy trì tình trạng sức khỏe tốt hơn khi về sau.

Kết luận này được rút ra từ một nghiên cứu quy mô lớn và dài hạn, vừa được công bố tại Hội nghị Dinh dưỡng 2025 do Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ tổ chức. Trong suốt gần 30 năm, các nhà khoa học đã theo dõi khoảng 50.000 phụ nữ để đánh giá mối liên hệ giữa việc sử dụng cà phê và quá trình lão hóa.

Nhóm nghiên cứu xây dựng khái niệm “lão hóa khỏe mạnh” dựa trên nhiều tiêu chí, bao gồm: sống tới ít nhất 70 tuổi, không mắc 11 bệnh mạn tính phổ biến, duy trì thể lực ổn định, tinh thần minh mẫn và không gặp suy giảm trí nhớ. Khi đối chiếu dữ liệu, họ nhận thấy những phụ nữ đáp ứng được các tiêu chí này thường có mức tiêu thụ caffeine ổn định trong giai đoạn trung niên.

Cụ thể, lượng caffeine trung bình của nhóm này vào khoảng 315 mg mỗi ngày. Đáng chú ý, cứ mỗi tách cà phê bổ sung hằng ngày lại đi kèm với mức tăng từ 2–5% khả năng đạt được trạng thái lão hóa khỏe mạnh. Phần lớn caffeine mà những người tham gia nạp vào cơ thể – hơn 80% – đến từ cà phê thông thường, chứ không phải từ các nguồn khác.

Ở chiều ngược lại, nghiên cứu không ghi nhận tác động tích cực tương tự từ cà phê đã khử caffeine hay trà. Thậm chí, việc uống soda mỗi ngày còn liên quan đến sự suy giảm rõ rệt khả năng sống khỏe khi về già, với mức giảm 20–26%. Điều này cho thấy không phải mọi loại đồ uống chứa caffeine đều mang lại lợi ích, và bản thân cà phê có thể chứa những hợp chất đặc thù đóng vai trò quan trọng.

Tiến sĩ Sara Mahdavi, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết các phát hiện trên mang đến góc nhìn tích cực về vai trò của cà phê trong lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng tác động của cà phê chỉ ở mức vừa phải nếu so với những yếu tố nền tảng khác như chế độ ăn uống cân đối, vận động thường xuyên và việc không hút thuốc. Theo bà, chính những thói quen nhỏ nhưng duy trì bền bỉ theo thời gian mới là yếu tố then chốt quyết định sức khỏe lâu dài.

Bí quyết uống cà phê để tốt cho sức khỏe

Cà phê không chỉ là thức uống quen thuộc giúp tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B, magiê, kali và các hợp chất polyphenol, cà phê có khả năng bảo vệ tế bào, hỗ trợ tiêu hóa, chức năng gan và hoạt động của não bộ. Tuy nhiên, phương pháp rang, cách pha chế cũng như thời điểm uống đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định giá trị sức khỏe của loại đồ uống này.

Ưu tiên cà phê rang nhẹ đến rang vừa

Mức độ rang ảnh hưởng trực tiếp đến hàm lượng chất chống oxy hóa trong cà phê. Cà phê rang đậm có hương vị mạnh, đắng và mùi khói rõ hơn, trong khi cà phê rang nhẹ hoặc rang vừa lại giữ được nhiều axit chlorogenic (CGA) – một polyphenol thực vật có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. CGA được cho là có lợi cho tim mạch và giúp hạn chế tích tụ mỡ nội tạng. Vì vậy, với nhu cầu sử dụng hằng ngày, cà phê rang nhẹ hoặc rang vừa được xem là lựa chọn cân bằng giữa hương vị và lợi ích sức khỏe.

Gia giảm hương vị theo hướng lành mạnh

Polyphenol trong cà phê góp phần hỗ trợ ổn định đường huyết. Ngược lại, việc thêm quá nhiều đường lại khiến đường huyết tăng nhanh, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ béo phì, kháng insulin, bệnh tim mạch và các vấn đề răng miệng. Để tạo vị thơm mà vẫn tốt cho sức khỏe, có thể cho thêm một chút quế. Khoảng 1–2 g quế mỗi ngày được ghi nhận có liên quan đến việc cải thiện đường huyết lúc đói và cân bằng mỡ máu.

Pha đúng cách, uống đúng lúc

Phương pháp pha và thời điểm sử dụng cà phê ảnh hưởng đáng kể đến tác động sinh học của caffeine. Cà phê pha lọc giúp giữ lại nhiều hợp chất có lợi như polyphenol, đồng thời hạn chế một số thành phần không mong muốn. Dùng với lượng vừa phải, khoảng 3–4 tách mỗi ngày, có thể hỗ trợ điều hòa đường huyết và tăng cường khả năng chống oxy hóa.

Về thời điểm, caffeine phát huy hiệu quả tốt nhất khi được nạp vào giữa buổi sáng, khoảng từ 9h đến 11h, lúc nồng độ cortisol trong cơ thể bắt đầu giảm. Uống cà phê quá muộn, nhất là trong vòng 6 giờ trước khi đi ngủ, dễ gây khó ngủ hoặc làm giấc ngủ kém chất lượng. Ngoài ra, uống cà phê khi bụng đói có thể kích thích tiết axit dạ dày và làm tăng cortisol, gây cảm giác cồn cào hoặc khó chịu.

Uống điều độ để phát huy lợi ích

Các chuyên gia dinh dưỡng hiện khuyến nghị khoảng hai tách cà phê mỗi ngày được xem là mức an toàn và có lợi cho đa số người trưởng thành. Việc uống nhiều hơn có thể mang lại lợi ích bổ sung cho một số người, song cũng có thể gây tác dụng ngược với những người nhạy cảm với caffeine. Điều này phụ thuộc vào yếu tố di truyền và khả năng dung nạp caffeine của từng cá nhân.

Tiêu thụ quá nhiều có thể gây hồi hộp, lo âu, tăng huyết áp hoặc rối loạn giấc ngủ, đặc biệt ở những người nhạy cảm với caffeine. Phụ nữ mang thai nên giới hạn lượng caffeine dưới 200 mg mỗi ngày. Những người dễ mất ngủ hoặc kích thích thần kinh cần chủ động giảm lượng cà phê và theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)