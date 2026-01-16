Bộ ba thực phẩm '1 trắng, 2 vàng' giúp phụ nữ trẻ, đẹp khi nội tiết suy giảm

Estrogen đóng vai trò then chốt với sức khỏe và vẻ đẹp của phụ nữ. Khi nội tiết tố này suy giảm, cơ thể dễ “lên tiếng” bằng hàng loạt dấu hiệu: da khô sạm, nhiều nếp nhăn, rụng tóc, mất ngủ, loãng xương, rối loạn kinh nguyệt, thậm chí buồng trứng và tử cung lão hóa sớm.

Không ít chị em thiếu hụt estrogen trông già hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, kéo theo sự mệt mỏi, giảm tự tin và kém quyến rũ. Bên cạnh thăm khám y tế khi cần thiết, việc bổ sung nội tiết thông qua chế độ ăn uống hằng ngày là cách an toàn, bền vững để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Dân gian truyền tai nhau công thức “1 màu trắng, 2 màu vàng” - ba thực phẩm quen thuộc nhưng có lợi cho cân bằng nội tiết nữ.

“1 màu trắng”

Đó là đậu nành. Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành (đậu phụ, sữa đậu nành, đậu hũ non…) là nguồn cung cấp phytoestrogen - estrogen thực vật tự nhiên.

Phytoestrogen có cấu trúc gần giống estrogen của cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết, làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện làn da và vóc dáng. Phụ nữ duy trì thói quen ăn đậu nành hợp lý có thể cảm nhận làn da mịn màng hơn, cơ thể dẻo dai và tinh thần ổn định hơn.

Bộ ba thực phẩm '1 trắng, 2 vàng' giúp phụ nữ trẻ, đẹp nhưng ít người biết

“2 màu vàng”

Thứ nhất là sữa ong chúa. Sữa ong chúa giàu axit amin, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đặc biệt, thực phẩm này chứa các hoạt chất có khả năng hỗ trợ hoạt động nội tiết ở nữ giới.

Với phụ nữ có dấu hiệu thiếu hụt estrogen, sử dụng sữa ong chúa đều đặn có thể giúp cơ thể “nuôi” lại nền tảng nội tiết, đồng thời tăng sức đề kháng, cải thiện làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

Thứ hai là khoai tây. Khoai tây không chỉ là thực phẩm giàu năng lượng mà còn chứa phytoestrogen tự nhiên. Khi cơ thể thiếu hụt estrogen, các hợp chất này đóng vai trò như “chất xúc tác”, hỗ trợ quá trình điều hòa nội tiết.

Phụ nữ có kinh nguyệt ít, da xỉn màu, khô sạm có thể tăng cường khoai tây trong bữa ăn hằng ngày để cải thiện từ bên trong, giúp da dẻ hồng hào và cơ thể cân bằng hơn.

“1 trắng, 2 vàng” không phải là “thần dược” thay thế điều trị y tế, nhưng là bộ ba thực phẩm lành mạnh giúp phụ nữ chăm sóc nội tiết tự nhiên. Duy trì chế độ ăn khoa học, sinh hoạt điều độ và lắng nghe cơ thể chính là nền tảng để phụ nữ giữ được nét trẻ trung và sức sống dài lâu.