Ngay sau khi “yêu”, chớ có làm điều này kẻo đột quỵ dễ tìm đến

Ngay sau khi "yêu", nhiều người có thói quen tắm để giúp cơ thể sạch sẽ và "nhanh hồi sức". Thế nhưng, hành động này có thể tiềm ẩn mối nguy tới sức khỏe, bao gồm làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Vì sao tắm ngay sau khi "yêu" lại có thể gây đột quỵ?

Không nên tắm ngay sau khi "yêu" (Ảnh minh họa).

Theo các phân tích được đăng tải trên Health Sina , "chuyện ấy" là một hoạt động tiêu hao nhiều năng lượng, khiến tim mạch, hô hấp và hệ tuần hoàn phải làm việc với cường độ cao. Sau khi kết thúc, cơ thể cần một khoảng thời gian để nhịp tim, huyết áp và tuần hoàn dần trở về trạng thái ổn định.

Chính vì thế, việc tắm ngay sau khi "yêu", đặc biệt là tắm nước lạnh hoặc nước quá nóng, có thể gây ra những thay đổi đột ngột về nhiệt độ cơ thể.

Khi tắm nước lạnh, các mạch máu ngoại vi co lại nhanh chóng. Điều này dễ làm rối loạn huyết áp, gây choáng váng và tim đập nhanh, thậm chí dẫn đến tai biến mạch máu não ở người có bệnh tim mạch nền.

Ngược lại, nước nóng khiến mạch máu giãn ra, máu dồn nhiều lên bề mặt da. Hệ quả là lượng máu cung cấp cho tim và não bị giảm, làm tăng nguy cơ thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền Trung Quốc, quan niệm này đã được ghi chép từ rất sớm trong sách Tố Nữ Phương thời nhà Tống, thuộc nhóm "7 điều cấm kỵ khi động phòng" , báo VnExpress thông tin.

Theo tài liệu này, sau khi ân ái, cơ thể thường rơi vào trạng thái suy hao. Nếu tiếp xúc ngay với nước, cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, gây đau lưng và mệt mỏi tứ chi. Về lâu dài, thói quen này có thể ảnh hưởng không tốt đến các cơ quan nội tạng.

Quan điểm trên cũng được nhiều bài viết sức khỏe quốc tế đề cập. Theo đó, thói quen tắm ngay sau khi quan hệ không giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn mà ngược lại có thể làm tăng cảm giác kiệt sức, choáng váng, đặc biệt nguy hiểm với người trung niên hoặc người có tiền sử bệnh tim mạch.

Sau khi "yêu" nên làm gì?

Sau khi "yêu", hãy để cơ thể nghỉ ngơi (Ảnh minh họa).

Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo, sau khi làm "chuyện ấy", điều quan trọng nhất là cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi. Người trong cuộc nên nằm thư giãn, hít thở đều cho đến khi nhịp tim và nhịp thở ổn định trở lại, thay vì vội vàng vào phòng tắm.

Nếu cần làm sạch cơ thể, có thể lau nhẹ bằng khăn ấm để tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Việc tắm nên được thực hiện sau ít nhất 20 - 30 phút, khi cơ thể đã hồi phục tương đối. Khi tắm, nên ưu tiên nước ấm vừa phải, tránh ngâm mình quá lâu hoặc sử dụng nước quá nóng, quá lạnh.

