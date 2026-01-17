Bác sĩ 53 tuổi qua đời đột ngột dù mới vừa đi khám sức khỏe

Sự việc đau lòng xảy ra ở Ấn Độ. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng Chandrashekhar Pakhmode qua đời vì một cơn nhồi máu cơ tim nghiêm trọng vào rạng sáng 31/12 ở tuổi 53. Điều đáng nói chỉ vài ngày trước đó, kết quả điện tâm đồ của ông hoàn toàn bình thường và ông được đánh giá là người có ý thức cao về rèn luyện sức khỏe.

Khai thác tiền sử bệnh được biết bác sĩ Pakhmode gục ngã vào khoảng 6h ở nhà và được đưa đến bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực nhưng ông đã tử vong.

Bác sĩ nổi tiếng ở Ấn Độ đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Ranjan Shetty, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Sparsh, Ấn Độ, cho biết ông từng chứng kiến nhiều bác sĩ bị đau tim hoặc ngừng tim đột ngột dù không có bất thường rõ rệt trong các xét nghiệm thông thường. Nguyên nhân phổ biến nhất là căng thẳng kéo dài, làm việc quá giờ, thiếu ngủ và kiệt sức.

Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Lancet cho thấy những người có mức độ căng thẳng cao, tiền sử trầm cảm hoặc các yếu tố tâm lý - xã hội bất lợi có nguy cơ bị đau tim cao gấp 2,5 lần. Căng thẳng kéo dài cũng góp phần gây tăng huyết áp, đặc biệt ở các bác sĩ và người lao động trí óc trẻ tuổi khi kích thích cơ thể sản sinh quá mức các hormone stress, làm tổn thương thành động mạch.

Đáng lưu ý, nhiều bác sĩ thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo sớm như mệt mỏi bất thường, đau nhẹ, buồn nôn hay choáng váng vì cho rằng đó chỉ là hệ quả của làm việc quá sức.

Chuyên gia mách bạn bí quyết phòng ngừa nhồi máu cơ tim

Nhồi máu cơ tim và đột quỵ tim thường xảy ra bất ngờ, nhưng có những trường hợp được cảnh báo trước với các dấu hiệu như:

• Hồi hộp, đánh trống ngực

• Cơn đau thắt ngực, khó thở

• Tay chân lạnh, ẩm

• Đổ mồ hôi lạnh

• Kích thích, lo lắng, sợ

• Tụt hoặc tăng huyết áp

• Hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói

• Ngất, đột tử

Phòng ngừa nhồi máu cơ tim đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa bệnh lý này:

- Cần duy trì lối sống lành mạnh: Để phòng bệnh cần có lối sống lành mạnh trong đó cần tuân thủ chế độ ăn cân bằng và giàu chất dinh dưỡng, bao gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá, gia cầm và protein không béo. Tránh tiêu thụ bia, rượu, thuốc lá và các đồ uống có chứa cafein. Tránh thức ăn nhanh và đồ ăn chế biến sẵn.

- Tránh xa căng thẳng: Căng thẳng kéo dài làm tăng tiết hormone cortisol ảnh hưởng đến các vùng não quan trọng như hồi hải mã và hạch hạnh nhân, gây suy giảm trí nhớ, rối loạn cảm xúc.

- Thường xuyên vận động thể lực: Việc tập thể dục thường xuyên là vô cùng cần thiết đối với tất cả mọi người, không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể mà còn rất hữu ích đối với sức khỏe tim mạch.

- Nên kiểm soát cân nặng: Thừa cân béo phì dẫn đến rất nhiều bệnh lý khác nguy hại cho sức khỏe trong đó có tim mạch nói chung, nhồi máu cơm tim, đột quỵ nói riêng. Vì vậy, cần duy trì cân nặng phù hợp thông qua chế độ ăn uống và vận động thích hợp, tránh béo phì.

(theoVietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)