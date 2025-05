Bí quyết giữ dáng, tràn đầy năng lượng và rạng rỡ của các ngôi sao hàng đầu: 5 thức uống buổi sáng thần kỳ

Đầu ngày là "thời điểm vàng" để đưa ra những lựa chọn lành mạnh cho bản thân, bao gồm cả những gì bạn uống. Đồ uống buổi sáng bạn chọn có thể là một cốc cà phê ấm áp hoặc một cốc matcha đá mát lạnh.

Tuy nhiên, có khi nào bạn quan tâm những người nổi tiếng uống gì mỗi sáng để cảm thấy và trông tuyệt vời đến vậy?

Hãy xem các thức uống buổi sáng của 7 người nổi tiếng sau đây để xem liệu họ có thể khuấy động thói quen buổi sáng của bạn không.

1. Cà phê với sữa hạnh nhân, quế

Ngôi sao truyền hình thực tế và biểu tượng thời trang Lauren Conrad chia sẻ với với trang Eat This, Not That! (E! News) rằng cô là người thích uống cà phê. Tuy nhiên, Lauren Conrad đã thêm một vài thành phần đáng ngạc nhiên để làm cho tách cà phê cổ điển trở nên hấp dẫn hơn. Cô chia sẻ: "Điều đầu tiên tôi làm mỗi sáng là pha cho mình một tách cà phê với sữa hạnh nhân, quế".

Quế là một gia vị chất chống oxy hóa và chống viêm, bổ sung hoàn hảo cho tách cà phê buổi sáng nên sẽ bổ sung lành mạnh vào tách cà phê buổi sáng của bạn.

2. Nước ép cần tây

Amanda Michelle Seyfried là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ. Không chỉ nổi bật bởi diễn xuất, cô còn thu hút ánh nhìn của công chúng bởi làn da tráng sáng, mịn màng. Làn da rạng rỡ của Amanda Seyfried một phần là nhờ những gì cô uống mỗi sáng. Nữ diễn viên chia sẻ với Vogue rằng cô yêu thích nước ép cần tây và cà phê đen, vì chúng giúp ích cho bệnh chàm của cô.

Theo Amanda Michelle, ước ép cần tây chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó cung cấp nhiều dưỡng chất, đặc tính chống viêm và hydrat hóa, rất tốt cho làn da. Hơn nữa, thức uống xanh ngon miệng này có hàm lượng calo thấp nên không lo tăng cân.

3. Nước chanh

Nữ diễn viên Francia Raisa (Mỹ) của bộ phim Secret Life of the American Teenager thường bắt đầu buổi sáng của mình với một ly nước chanh tăng cường hydrat hóa. Cô chia sẻ với E! News về thói quen buổi sáng của mình như sau: "Tôi uống nước chanh ấm, viết nhật ký, ăn sáng nhẹ, tập thể dục, sau đó uống cà phê và bắt đầu ngày mới. Tôi thức dậy rất sớm để hoàn thành tất cả những việc này".

Chanh chứa đầy dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Nước chanh giúp giảm đầy hơi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa sỏi thận và thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Không chỉ vậy, nước chanh còn có thể giảm nguy cơ ung thư, đột quỵ và bệnh tim.

Nước chanh cũng là thức uống buổi sáng ưa chuộng của Paige DeSorbo - ngôi sao của Summer House và người dẫn chương trình podcast Giggly Squad. Cô "hâm mộ" thức uống nàyđến nỗi cô ấy còn thêm nước cốt chanh tươi vào đồ uống buổi sáng của mình. "Tôi uống một cốc nước nóng với chanh vì tôi nghe nói nó giúp bắt đầu ngày mới một cách tốt hơn", cô nói.

4. Trà

Nữ diễn viên Rachel Naomi Hilson (Mỹ) chia sẻ với E! News rằng cô rất thích uống trà và thường tìm đến một thương hiệu trà cụ thể.

"Tôi vừa mua những loại trà mới từ một công ty trà của người da đen tên là Nya Tea (có thể tìm thấy ở chợ nông sản Hollywood hoặc mua trực tuyến!) và đó là nghi thức buổi sáng yêu thích của tôi. Tôi cố gắng dậy sớm vì mặt trời đã lên cao lúc 6h30 sáng. Thật tuyệt khi có một khoảnh khắc yên tĩnh với tách trà và ngắm cây cảnh trước khi bắt đầu một ngày mới", cô nói.

5. Giấm táo

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Merle Dandrige (Mỹ) lại có một thói quen buổi sáng đơn giản mà hiệu quả.

Cô chia sẻ: "Tôi rửa mặt và pha một loại nước uống bổ dưỡng từ nước chanh, giấm táo với nước ấm. Nó khiến tôi cảm thấy sạch sẽ, sảng khoái và được nuôi dưỡng từ trong ra ngoài". Giấm táo được nhiều người ưa chuộng vì khả năng hỗ trợ giảm cân, giảm đầy hơi và hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.