Bị mẹ kế ép uống nước sôi, cậu bé 12 tuổi chết thương tâm

Vụ việc đau lòng xảy ra ngày 19/2, Nizam Syafei, một bé trai 12 tuổi ở Sukabumi (Tây Java, Indonesia) tử vong sau khi bị ép uống nước sôi. Ngay trên giường bệnh, trước lúc qua đời, em đã kịp chỉ ra người hại mình.

Theo truyền thông địa phương, Nizam được đưa vào bệnh viện tại Sukabumi trong tình trạng nguy kịch vào rạng sáng 19/2 trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sỹ chẩn đoán thực quản của em bị bỏng nghiêm trọng do uống nước sôi. Dù được cấp cứu, cậu bé không qua khỏi và qua đời vào chiều cùng ngày.

Các báo cáo cho biết, trên cơ thể Nizam có nhiều dấu vết cho thấy em bị bạo hành và bỏng. Kết quả thăm khám ban đầu xác định em bị bỏng nặng ở thực quản, nghi do uống nước nóng.

Từ giường bệnh, Nizam Syafei được yêu cầu chỉ ra người đã hành hung mình. (Ảnh: Newsflash).

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Nizam nằm trên giường bệnh ngay trước khi qua đời. Được hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm về những vết thương của mình, cậu bé dường như đã chỉ về phía mẹ kế và nói: “Mẹ”.

Cha của nạn nhân, anh Anwar Satibi (38 tuổi), cho biết đây không phải lần đầu con trai bị bạo hành. Theo lời Anwar, vào năm 2025, Nizam cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình, vợ anh là người ra tay. Hôm đó, cậu bé trình báo tại đồn cảnh sát Sukabumi. Tuy nhiên, vụ việc được hòa giải khi người mẹ kế xin lỗi và cam kết sẽ thay đổi.

Anh Anwar nhấn mạnh rằng, bản báo cáo gửi cảnh sát khi ấy chưa từng được rút lại một cách chính thức. Anh cũng cáo buộc rằng, mỗi khi Nizam xảy ra mâu thuẫn với các con trai của mẹ kế, cậu bé thường bị đánh đập, trong khi hai người con khác của cô ta không bị xử phạt.

Nizam Syafei được cho là đã chỉ tay về phía mẹ kế khi được hỏi về vụ bạo hành. (Ảnh: Newsflash)

Theo lời kể của Anwar, vào tối hôm trước khi Nizam qua đời, anh đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ vợ, thông báo rằng cậu bé bị sốt cao. Khi trở về nhà, anh bàng hoàng phát hiện con trai mình có nhiều vết phồng rộp và bỏng khắp cơ thể, dù buổi sáng cùng ngày vẫn khỏe mạnh bình thường.

Giải thích về tình trạng này, người vợ nói rằng những vết phồng rộp xuất hiện tự nhiên mỗi khi Nizam bị sốt. Tuy nhiên, khi được đưa đến bệnh viện vào rạng sáng 19/2, các bác sỹ nhận định hình dạng và mức độ nghiêm trọng của các vết rộp cho thấy nhiều khả năng cậu bé đã bị bạo hành.

Nizam Syafei và cha. (Ảnh: Newsflash)

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong. Trưởng đơn vị điều tra tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Sukabumi, AKP Hartono, xác nhận vụ việc đang được điều tra và các sỹ quan vẫn chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ toàn bộ sự việc.

Cái chết của Nizam Syafei gây chấn động dư luận địa phương, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng bạo lực gia đình và sự an toàn của trẻ em trong gia đình.

(Nguồn: Mirror)