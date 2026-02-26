Bác sĩ bệnh viện tuyến Trung ương cảnh báo 1 căn bệnh có tổn thương phức tạp, điều trị không còn đơn giản

Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu Trung ương, gần đây Bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp sùi mào gà trẻ tuổi có tổn thương lan rộng, vị trí nhạy cảm và đòi hỏi can thiệp kỹ thuật cao. Thực tế này cho thấy đường lây truyền và mức độ tổn thương của bệnh đang ngày càng phức tạp, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên.

Điển hình là một trường hợp nam bệnh nhân gần 18 tuổi, có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục – hậu môn. Bệnh nhân đến khám tại Phòng khám Chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) sau khi xuất hiện các u nhú vùng quanh hậu môn kéo dài khoảng một tháng.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tổn thương sùi mào gà phân bố dày đặc quanh hậu môn và lan sâu vào ống hậu môn. Đây là một thể bệnh khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được xử trí kịp thời và đúng phương pháp. Người bệnh sau đó được chuyển đến Khoa Laser và Săn sóc da để điều trị chuyên sâu.

ThS.BSNT Nguyễn Mậu Tráng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, sau khi hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định đốt loại bỏ tổn thương bằng laser CO₂ dưới gây mê. Đây là phương pháp giúp loại bỏ tối đa các tổn thương sùi, đồng thời giảm đau và hạn chế sang chấn tâm lý cho người bệnh trẻ tuổi. Sau can thiệp, bệnh nhân được chăm sóc vết thương tích cực, hiện tình trạng ổn định, tổn thương tiến triển lành tốt.

Nhiều trường hợp sùi mào gà trẻ tuổi có tổn thương lan rộng, vị trí nhạy cảm và đòi hỏi can thiệp kỹ thuật cao (Ảnh minh họa).

Theo TS Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, vùng ống hậu môn không có cơ chế bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Vì vậy, khi quan hệ đường sinh dục – hậu môn, ma sát thường lớn hơn, dễ gây xây xát và vi chấn thương. Đây là “cửa ngõ” thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục xâm nhập, trong đó có virus HPV – nguyên nhân chính gây sùi mào gà.

Sùi mào gà ở vùng hậu môn và ống hậu môn được đánh giá là một trong những vị trí điều trị khó khăn nhất. Quá trình can thiệp có thể đối mặt với nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, thậm chí để lại sẹo hoặc hẹp ống hậu môn nếu xử trí không chuẩn xác. Đặc biệt, nguy cơ tái phát tương đối cao do đặc điểm virus tồn tại dai dẳng trong biểu mô.

Để nâng cao hiệu quả điều trị, Khoa Laser và Săn sóc da hiện áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên môn như dao plasma, laser CO₂, cryotherapy, kết hợp điều trị thuốc và chăm sóc vết thương bài bản. Việc phối hợp đa phương thức không chỉ giúp loại bỏ tổn thương hiệu quả mà còn giảm nguy cơ tái phát và hạn chế tối đa biến chứng.

Sùi mào gà gia tăng

TS.BS Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết sùi mào gà là bệnh lây truyền phổ biến do virus HPV gây ra và có xu hướng gia tăng trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Đáng chú ý, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) được xem là nhóm nguy cơ cao, với tỷ lệ đồng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như giang mai, lậu, thậm chí HIV ở mức đáng lưu ý.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về truyền thông và giáo dục sức khỏe trong cộng đồng, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên và người trẻ. Việc thực hành quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách, tiêm vaccine HPV và khám sàng lọc định kỳ có vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

PGS.TS. Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh chẩn đoán và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục được xây dựng nhằm bảo đảm người bệnh được thăm khám toàn diện, kín đáo, trên tinh thần tôn trọng, đồng cảm và bảo mật thông tin.

Các chuyên gia khuyến cáo, thanh thiếu niên cần được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn ngay từ sớm. Việc chủ động bảo vệ bản thân không chỉ giúp hạn chế biến chứng cho cá nhân mà còn góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.