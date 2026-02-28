Bí mật động trời của Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) sau 11 năm mới được công bố

Năm 2014, Kim Hyun Joong (Vườn Sao Băng) bị bạn gái cũ - Choi Hye Mi, tố bạo hành cô nhiều lần. Cô Choi còn tung luôn ảnh cho thấy thương tích trên cơ thể sau khi bị tài tử họ Kim tấn công. Tại thời điểm đó, công chúng đều chỉ biết mỹ nam Vườn Sao Băng đã lên tiếng thừa nhận từng "tác động vật lý" cô Choi 1 lần. Khi ấy, công chúng đều cho rằng mức độ vụ việc khá nghiêm trọng và Kim Hyun Joong đã đánh đập, bạo hành bạn gái cũ nên mới bị đâm đơn kiện. Từ đây, nam nghệ sĩ sụp đổ hình tượng soái ca ngôn tình, bị gán mác kẻ vũ phu, hành hung phụ nữ suốt 11 năm qua.

Tới tận ngày 27/2, Kim Hyun Joong mới chính thức lên tiếng làm rõ sự tình liên quan tới vụ việc hồi năm 2014 trong lần làm khách mời trên kênh YouTube B-Level Studio: "Khi đó tôi chỉ đẩy cô ấy, nhưng vẫn được xác định là hành vi hành hung. Vậy nên, tôi bị yêu cầu nộp phạt hành chính 5 triệu won (90 triệu đồng). Tôi cũng rất sẵn lòng nộp số tiền đó. Chỉ là không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng tới mức vậy". Được biết, sau ồn ào "tác động vật lý" bạn gái cũ, Kim Hyun Joong đã lâm cảnh hết thời, bị khán giả và các nhà sản xuất tại Hàn Quốc "quay lưng". Bộ phim When Time Stopped đánh dấu sự trở lại của mỹ nam họ Kim sau scandal đã thất bại thảm hại tại quê nhà, đạt mức rating 0,1%. Chưa dừng lại ở đó, suốt 6 năm qua, anh không còn nhận được thêm bất cứ lời mời đóng phim nào nữa.

Hóa ra Kim Hyun Joong đã đẩy bạn gái cũ và nhận án phạt hành chính sau vụ việc. Nhưng trước đó trong suốt 11 năm qua, khán giả lại luôn cho rằng anh đã đánh đập, hành hung bạn gái 1 lần. Ảnh: X

Choi Hye Mi tung ảnh bị thương tích trong cáo buộc chống lại Kim Hyun Joong. Ảnh: Naver

Sau khi Kim Hyun Joong bị phạt 5 triệu won (90 triệu đồng), Choi Hye Mi đã được nước làm tới, tiếp tục kiện nam diễn viên với cáo buộc bạo hành cô tới mức sảy thai. Ở talk show được phát sóng mới đây, Kim Hyun Joong cho biết anh đã được tòa tuyên vô tội trong cáo buộc nói trên do cô Choi không đưa ra được bằng chứng thuyết phục.

Nam thần Vườn Sao Băng bày tỏ sự mệt mỏi sau cuộc chiến pháp lý dai dẳng với cô Choi: "Mất 1 thời gian rất dài tôi mới được tuyên vô tội, và trong suốt thời gian đó, tôi chẳng được gì và cũng không mất thêm gì nhiều". Khi được hỏi liệu có cảm thấy oan ức hay không, Kim Hyun Joong thú thực: "Tôi không thấy oan ức. Cũng không cần phải cảm thấy oan ức. Đối với người nổi tiếng, được tuyên bố vô tội không hoàn toàn đồng nghĩa với việc đã được minh oan hoàn toàn trong mắt công chúng". Qua đó, anh ám chỉ tới thành kiến mà 1 bộ phận khán giả dành cho các nghệ sĩ sau khi họ dính phải scandal trong sự nghiệp.

Những chia sẻ của Kim Hyun Joong trong talk show mới đây đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Ngay cả sau khi đã được chứng minh vô tội trong cáo buộc đánh Choi Hye Mi tới sảy thai, Kim Hyun Joong vẫn tiếp tục dính thêm ồn ào liên quan tới cô gái này. Còn nhớ cậu con trai riêng của nam diễn viên và Choi Hye Mi ra đời cách đây 11 năm. Ban đầu, tài tử họ Kim không xác nhận mình là cha đứa nhỏ tại thời điểm Choi tuyên bố mang thai. Phải tới khi làm xét nghiệm huyết thống xong xuôi, anh mới chịu nhận con.

Thế nhưng tới cuối năm 2022, Lee Jin Ho - cựu nhà báo chuyển sang làm YouTuber, đã tố cáo Kim Hyun Joong chưa bao giờ đưa tiền cấp dưỡng nuôi con cho bạn gái cũ trong suốt 8 năm. Thậm chí, từ lúc con trai đầu lòng ra đời tới thời điểm năm 2022, tài tử Vườn Sao Băng cũng được cho là hiếm khi hỏi han hay gặp mặt trực tiếp cậu bé.

Phải tới cuối năm 2021, khi con trai riêng tròn 7 tuổi, Kim Hyun Joong mới chịu dành thời gian đến thăm cậu bé. Tuy nhiên, theo Lee Jin Ho, việc thăm con không nằm trong dự định ban đầu của nam nghệ sĩ. Tại thời điểm ấy, Kim Hyun Joong được cho là đã liên lạc với bạn gái cũ để thương lượng về vấn đề tiền cấp dưỡng nuôi con, và cô đã yêu cầu anh phải gặp bé trước.

Lee Jin Ho khẳng định cậu bé rất vui mừng khi được gặp bố, nhưng Kim Hyun Joong đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh mức tiền cấp dưỡng ngay sau cuộc gặp gỡ này. Trước đó, tòa yêu cầu Kim Hyun Joong chi trả 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng) mỗi tháng cho bạn gái cũ để nuôi con. Nhưng nam diễn viên đã đề nghị được giảm bớt với lý do thu nhập hàng năm của mình chỉ còn 70 triệu won (1,3 tỷ đồng). Luật pháp Hàn Quốc năm 2021 quy định, các phụ huynh có thu nhập hàng năm ở mức 70 triệu won (1,3 tỷ đồng) thì mức tiền cấp dưỡng cơ bản phải trả cho người chăm sóc, nuôi dưỡng đứa trẻ là 1,6 triệu won (29 triệu đồng)/tháng.

Lee Jin Ho cho biết thêm, Choi Hye Mi cảm thấy bối rối trước yêu cầu bất ngờ của tài tử này và nói con cô sẽ ít đau lòng hơn nếu nam diễn viên chưa bao giờ tới gặp.

Kim Hyun Joong bị tố ruồng bỏ, hắt hủi cậu con trai đầu lòng. Ảnh: X

Đáp lại hàng loạt cáo buộc từ Lee Jin Ho, đại diện của Kim Hyun Joong đã lên tiếng phản pháo: "Thông tin về Kim Hyun Joong là sai sự thật. Vấn đề thương lượng, hỗ trợ nuôi con đã được giải quyết thông qua tòa án rồi. Số tiền cấp dưỡng nuôi con được quyết định tạm thời là 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng) và nam diễn viên vẫn tiếp tục chi trả phí cấp dưỡng đó". Song song với đó, phía Kim Hyun Joong nhấn mạnh chính cuộc chiến pháp lý dai dẳng với cô Choi đã ngăn cản việc anh tới gặp mặt con trai đầu lòng.

Nguồn: Koreaboo