Bí kíp giúp “mẹ tròn con vuông” của Kiwi Ngô Mai Trang sau sinh con lần 4

Kiwi Ngô Mai Trang gia nhập làng người mẫu Việt năm 2004. Sau một năm cô thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương và nhận danh hiệu "Hoa hậu tài năng". Nhắc đến Kiwi Ngô Mai Trang, khán giả dành nhiều tình cảm mến mộ bởi một phụ nữ giỏi giang, thành đạt trong lĩnh vực ca hát lẫn kinh doanh.



Kết hôn với doanh nhân Đỗ Hoàng Dương khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng Kiwi không từ bỏ đam mê nghệ thuật mà vẫn chọn song hành sự nghiệp ca hát và kinh doanh. Đầu năm 2021, Kiwi Ngô Mai Trang kết hợp cùng ca sĩ Quang Hà thực hiện 2 CD âm nhạc ‘Rồi mai tôi đưa em’ và ‘Sa mạc tình yêu’.

Song hành hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Kiwi sở hữu thương hiệu kinh doanh làm đẹp của riêng mình. Hai vợ chồng doanh nhân còn đầu tư cho nhiều dự án bất động sản. Họ sở hữu nhiều căn nhà, đặc biệt là biệt thự gỗ triệu USD tại vùng ngoại ô Sài Gòn.

Kiwi Ngô Mai Trang được ví như một viên ngọc quý trong giới showbiz khi cô thành công trong nghệ thuật, kinh doanh vừa biết giữ lửa hôn nhân.

Cuộc sống 15 năm hôn nhân của Kiwi Ngô Mai Trang và ông xã càng bền chặt khi họ hạnh phúc, chào đón thêm một "tiểu công chúa", sau khi đã có 3 "hoàng tử" khôi ngô tuấn tú.

Trước đó, vào đúng thời khắc kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vợ chồng nữ ca sĩ bất ngờ công bố thông tin mang bầu, gia đình sắp chào đón thành viên mới.

Mai Trang thổ lộ bản thân thích cảm giác mang bầu, và mong muốn được sinh nhiều con. Khi mang thai lần thứ 4, gia đình cô lại khá hồi hộp, kèm cảm giác lo lắng. Thông thường, các bác sĩ sẽ khuyến cáo mẹ bầu chỉ nên sinh mổ từ 2 - 3 lần để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Người hâm mộ và bạn bè gọi Ngô Mai Trang là "super mom" bởi sự liều lĩnh.

Bác sĩ BVĐK Tâm Anh thăm khám, động viên nữ ca sĩ ở chặng cuối thai kỳ.

Biết là nguy hiểm, nhưng thiên thần nhỏ bất ngờ đến với gia đình, bà mẹ 8X quyết tâm làm tất cả mọi thứ tốt nhất để chờ ngày gặp con. Tuân thủ khám thai đều đặn, tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống hợp lý cho một thai kỳ khỏe mạnh. Để chặng đường sinh nở an toàn, hai vợ chồng bàn nhau lựa chọn điểm đi sinh phù hợp, từ khoảng một tháng trước khi "công chúa" chào đời.

Vợ chồng Kiwi Ngô Mai Trang tìm hiểu, lựa chọn điểm sinh an toàn, dịch vụ cao cấp để chào đón con yêu.

Phòng mổ hiện đại, tuyệt đối vô trùng tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, nơi ca sĩ Mai Trang đón chào "tiểu công chúa".

Con gái Ngô Mai Trang chào đời ở tuần 39 thai kỳ.

Ca sĩ Mai Trang chia sẻ: "Do 3 lần trước đều sinh mổ, nên lần thứ 4, Trang vẫn phải phẫu thuật bắt con. Do đó, Trang ưu tiên chọn bệnh viện gần nhà, đề phòng bất trắc sẽ di chuyển tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Và bệnh viện nơi sinh con phải có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, có đơn vị Sơ sinh giỏi, dịch vụ tốt, để mình có thể sinh nở an toàn, nghỉ ngơi, hồi phục".

Gia đình đưa ra nhiều tiêu chí để lựa chọn nơi đón công chúa nhỏ. Mẹ bầu xinh đẹp nổi tiếng vẹn toàn chăm lo sự nghiệp và con cái của giới showbiz đã dành sự tin tưởng tuyệt đối tại BVĐK Tâm Anh.

"Trang chọn bệnh viện Tâm Anh TP HCM vì được biết đây là một bệnh viện uy tín, đội ngũ chuyên gia giỏi, cơ sở vật chất hiện đại. Ở 3 lần sinh trước Trang đã trải nghiệm ở những nơi khác và muốn có một trải nghiệm tuyệt vời hơn nên cả hai vợ chồng cùng bàn bạc và quyết định chọn Tâm Anh để đón con bằng phương pháp sinh mổ lần thứ 4", nữ ca sĩ thổ lộ.

Mang thai ở độ tuổi 40, nguy cơ xảy ra các biến chứng cũng cao nên vợ chồng ca sĩ Ngô Mai Trang tuân thủ lịch khám thai rất nghiêm túc, các bác sĩ theo dõi sát sao, quản lý thai kỳ chặt chẽ để sự chuẩn bị tốt nhất cho ca sinh.

Một ngày cuối tháng 7/2022, Kiwi Ngô Mai Trang cùng chồng doanh nhân vui mừng thông báo vừa sinh hạ thêm "công chúa nhỏ" ở tuổi 40, tại Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Video hành trình đi sinh của Kiwi Ngô Mai Trang. Nguồn: BVĐK Tâm Anh

Đúng 39 tuần, 1 ngày, con gái Kiwi (tên thân mật là Nếp) cất tiếng khóc chào đời tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM.

Lần đầu "chạm mặt" con yêu nữ ca sĩ không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc, rơi nước mắt khi con được nằm trên ngực mẹ, da kề da.

Ông xã Hoàng Dương cho biết, gia đình rất mong có một bé gái, lần này sinh ở Tâm Anh đã được toại nguyện cả hai vợ chồng và cả đại gia đình nội ngoại.

Việc chăm sóc bé Nếp trong những ngày nàng ca sĩ lưu viện được các điều dưỡng chuyên nghiệp hỗ trợ chu toàn. Chính vì thế, nữ ca sĩ có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau cuộc mổ bắt con.



Nữ ca sĩ chia sẻ: "Những ngày lưu viện được trải nghiệm dịch vụ ở đây thì Trang thấy cực kỳ tiếc nuối vì đây là lần sinh cuối. Đội ngũ nhân viên và đội ngũ bác sĩ rất uy tín, mọi dịch vụ đều rất nhanh và cơ sở vật chất thì luôn sạch sẽ, vệ sinh, các cô chăm sóc rất nhiệt tình. Cảm ơn Tâm Anh rất nhiều, đã chăm sóc gia đình Trang trong những ngày nằm viện".

Bé Nếp chào đời nặng 3,4 kg, sống mũi cao, khuôn mặt bầu bĩnh, trộm vía rất đáng yêu.

Mẹ Kiwi Ngô Mai Trang cho biết suốt thai kỳ bé Nếp rất ngoan; khi ra đời công chúa nhỏ cũng là một bé sơ sinh dễ tính, ít quấy khóc, bú no là ngủ.

Trong suốt thời gian lưu viện, chị được nằm phòng riêng với không gian yên tĩnh, rộng rãi giúp bản thân có thời gian để hồi phục... Mẹ và bé được bác sĩ thăm khám kiểm tra sức khỏe hằng ngày, tư vấn cách chăm sóc bé gái cũng như chế độ dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi để nhanh hồi phục sau sinh.

Ngày xuất viện, Ngô Mai Trang rạng rỡ, vui tươi, khỏe khoắn khiến người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ khác lạ với hình ảnh các bà mẹ trải qua nhiều lần sinh nở.

