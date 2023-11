Bị hỏi nhiều về bản thân, Luna Đào khéo léo "chỉnh" MC tại thảm đỏ KOC VIETNAM 2023

Chương trình thực tế KOC VIETNAM 2023 - cuộc thi tìm kiếm và đào tạo thế hệ KOC - Key Opinion Consumer - người tiêu dùng chủ chốt đầu tiên tại Việt Nam trong thời đại 4.0.

Sau nhiều mong đợi, chương trình chính thức quay trở lại với chủ đề: Best Version Of My Sell - Nâng cấp KOCs thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bứt phá trở thành thế hệ KOCs tiên phong, phát triển bền vững và văn minh. Các thông tin về chương trình, vui lòng truy cập tại: kocvietnam.vn.

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác. Cùng đón xem KOC VIETNAM 2023, phát sóng tập đầu tiên vào lúc 20h30 ngày 03/11/2023 trên YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn!