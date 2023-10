KOC VIETNAM 2023 tung trailer kịch tính: Võ Hoàng Yến bất ngờ xuất hiện, Kỳ Duyên đối đầu Luna Đào - Mai Ngô?

Sau bao ngày chờ đợi, trailer của KOC VIETNAM 2023 đã chính thức được nhà sản xuất tung ra, hé lộ nhiều tình tiết hấp dẫn sẽ lên sóng trong tập 1. Giám khảo khách mời đầu tiên của chương trình cũng đã được nhà sản xuất bật mí trong trailer. Đó chính là siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Sự xuất hiện của chân dài đình đám được biết đến là nhân tố drama trong các chương trình truyền hình thực tế càng khiến khán giả không khỏi háo hức.

Võ Hoàng Yến là giám khảo khách mời đầu tiên trong KOC VIETNAM 2023

Trong trailer, host Kỳ Duyên đã có nhận xét cực thẳng thắn về bài thi của một thí sinh: "Đây là cái clip tệ nhất từ đầu đến giờ". Tuy nhiên, master Luna Đào lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược với Hoa hậu Việt Nam: "Khác với host Kỳ Duyên, em làm rất tốt". Bất ngờ thay, Mai Ngô lại có quan điểm tương đồng với đối thủ Luna Đào: "Cách bạn sử dụng hình ảnh của mình làm cho người xem phải nán lại". Trong khi đó, giám khảo khách mời Võ Hoàng Yến lại về phe host chương trình khi "đi ngược" với nhận xét của Mai Ngô: "Chị lại thấy khác".

Host Kỳ Duyên có biểu cảm gây chú ý khi Luna Đào phản bác ý kiến của mình

Trailer còn hé lộ Luna Đào đã giành được một thí sinh mạnh về đội hình team mình khiến Mai Ngô phải thán phục, chúc mừng đối thủ: "Một pha thao túng tâm lý muốn té ghế, chúc mừng Luna Đào có một thí sinh mạnh".

Trở lại với mùa 2 cùng chủ đề Best Version Of My Sell - nơi các KOC trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, KOC VIETNAM tiếp tục là "cuộc chiến" của những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc, "chạy đua" với thời gian để thực hiện những đoạn video triệu view, kéo doanh thu cho sản phẩm.

Nhiều thí sinh đã rơi nước mắt, thừa nhận gặp áp lực khi bước vào "cuộc chiến" của KOC VIETNAM 2023

Không ít mâu thuẫn đã nổ ra giữa các thí sinh khi phải bắt tay hợp tác nhóm

Ở màn tái xuất lần này, không gian xưởng sáng tạo nội dung KOC Campus và kho sản phẩm đề bài Magic Mall gây ấn tượng với khán giả. Tất cả đều được đầu tư hoành tráng cùng diện mạo hoàn toàn mới, được nâng cấp hẳn so với mùa đầu tiên.

Không gian xưởng sáng tạo nội dung KOC Campus với diện mạo mới

Kho sản phẩm đề bài Magic Mall cũng được ekip nâng cấp

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác.

Với sự tham gia của hàng loạt KOC đang thu hút sự chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng như Bạch Ngọc Anh Thư (Bnat), Ngọc Kem, Thiện Nhân, Phương Oanh Daily, Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Minh Trường, Ngọc Kem... KOC VIETNAM 2023 sẽ đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn và tạo nên một sân chơi thật sự chất lượng cho các KOC tài năng.

Chương trình được phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn, bắt đầu từ ngày 3/11/2023.