Thúy Ngân cúi mặt và khóc nức nở: "Tôi có rất ít fan, nhưng antifan thì nhiều"

Sau khi tham gia phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, sự nghiệp của Thúy Ngân thăng tiến "như diều gặp gió". Không chỉ gây ấn tượng trong lĩnh vực phim ảnh, Thúy Ngân còn góp mặt trong các gameshow, truyền hình thực tế và được khen ngợi vì sự nhiệt tình, duyên dáng. Là một người hoạt ngôn, vui vẻ mỗi khi xuất hiện trước công chúng nhưng mới đây Thúy Ngân đã có những phút lắng đọng cảm xúc trong hậu trường 7 Nụ Cười Xuân.

Theo đó, do ngày quay hình chương trình gần với sinh nhật Thúy Ngân nên người hâm mộ của cô đã chuẩn bị bánh kem mang đến tận phim trường để chúc mừng. Đáng nói, một bạn nữ còn khoe vừa xăm dòng chữ "Lê Huỳnh Thúy Ngân" lên cánh tay vì lý do quá yêu thích nữ diễn viên. Sau khi FC ra về, Thúy Ngân ngồi co ro một góc, cúi mặt khóc nức nở.

Thúy Ngân khóc nức nở khi thấy fan xăm tên mình lên tay, lên tiếng khi FC bị nói hay "gây chiến"

Thúy Ngân ngồi một mình ôm mặt khóc sau khi hát mừng sinh nhật cùng fan

Khi được hỏi lý do xúc động, nữ diễn viên nói: "Tôi thừa nhận một điều là mình không có nhiều fan nhưng antifan thì nhiều. Tôi không biết ở đâu mà mình có rất nhiều antifan, có thể tôi chưa giỏi bằng người khác hoặc có nhiều thiếu sót. Mỗi ngày, tôi đều phải cố gắng hơn thật nhiều vì fan của tôi. Cho dù tôi có nhiều antifan cỡ nào mà có 1 người còn thương tôi thì tôi cũng sẽ cố gắng, ai chửi, ai nói gì tôi cũng được, bây giờ tôi không còn sợ người ta chửi mình nữa. Mặc dù bây giờ người ta có thể chửi tôi nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi chỉ cần mỗi ngày có việc làm, tạo ra những sản phẩm mà fan mình thích, fan mình có động lực. Mỗi ngày có ai nhắn tin cho tôi là em thấy chị trên Facebook hay trong show nào đó khiến họ thấy đỡ mệt mỏi, áp lực là tôi không còn màng đến bản thân mình".

Thúy Ngân tiết lộ không có nhiều fan nhưng người ghét, hay chửi bới cô thì nhiều

Thúy Ngân thừa nhận biết chuyện có nhiều antifan nhưng hiện tại đã không còn buồn nhiều mà chuyển sang chế độ "không quan tâm". Nữ diễn viên lên tiếng nói rõ quan điểm khi FC của mình thường xuyên bị nói hay đôi co, gây chiến với fan của các nghệ sĩ khác. Thúy Ngân cho biết đã nhiều lần nhắc nhở fan về vấn đề này, bản thân cô cũng rất đau lòng mỗi khi FC bị nói nặng lời.

Thúy Ngân vừa khóc vừa nói: "Tôi ước các fan của mình được khỏe mạnh, bình an. Tuy fan tôi không nhiều nhưng họ rất thương tôi. Fan tôi có thể cũng có nhiều thiếu sót, lúc đúng lúc sai nhưng tôi tin những người hâm mộ chân chính sẽ không đi kiếm chuyện, cãi nhau với những người khác. Đôi khi có những luồng thông tin trái chiều trên mạng cứ nói là fan của tôi, thật ra tôi không biết nó đúng hay không đúng. Nhưng nếu là fan của tôi, tôi mong mọi người đừng tranh cãi nữa, vị trí hay phước phần của mình như thế nào thì định sẵn rồi. Tôi nghĩ mỗi ngày nên làm tốt phần của mình là được. Có những bạn có thể còn nhỏ, chưa hiểu hết mà thấy tôi bị chửi quá nên mới có những lời đôi co. Tôi hy vọng mọi người đừng cãi nhau, tôi không sao, tôi ổn. Các bạn đừng để người khác chửi các bạn, tôi đọc được tôi không chịu được".

Thúy Ngân khóc nhắc nhở FC dừng việc cãi nhau với fan của các nghệ sĩ khác

Trước đó, Thúy Ngân từng lên tiếng khi fan của cô và fan của Lan Ngọc "đối đầu" nhau. Nguồn cơn của sự việc là Thúy Ngân và Lan Ngọc cùng được "đẩy thuyền" với ST Sơn Thạch nên 2 FC xảy ra mâu thuẫn. Trong một buổi gặp gỡ ăn uống thân mật, Thúy Ngân và Lan Ngọc phải đồng loạt lên tiếng khẳng định ST Sơn Thạch chỉ là người anh em thân thiết trong nhóm.

Thời điểm đó, Thúy Ngân phải mở livestream để bày tỏ: "Do mọi người yêu mến nên mọi người ghép đôi, tôi thấy dễ thương, miễn là các bạn đừng cãi lộn qua lại. Mình chỉ ghép cho vui thôi mà, ví dụ mà có yêu đương hay gì đó thì từ từ sẽ công khai thôi. Mấy bạn ghép đôi đừng bị suy nghĩ tiêu cực quá rồi cãi nhau, cặp nào cũng đẹp hết, vì trong mắt người khác thấy đẹp thì họ mới ghép. Mình đừng 'đạp thuyền' người khác để 'nâng thuyền' mình lên. Tôi hay dặn các bé team mình là kệ ai nói gì nói, chỉ vui thôi mà. Thật ra, chuyện các bạn 'đẩy thuyền' đâu quyết định được tình cảm của họ có thật hay không đâu, có thật hay không là do chính các nghệ sĩ xuất phát với nhau thôi. Nó không thể xuất phát từ việc các bạn 'đẩy thuyền' thì họ mới yêu nhau. Mọi người hãy đẩy thuyền một cách nhẹ nhàng, dễ thương thôi".

Thúy Ngân từng dính thị phi khi được "đẩy thuyền" với ST Sơn Thạch

Cách đây 15 năm, Thuý Ngân bắt đầu đặt chân vào showbiz khi giành giải Hoa khôi TP. Mỹ Tho 2009. Sau thành công này, mỹ nhân sinh năm 1991 tiếp tục đạt giải Á khôi 1 tại cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam. Thừa thắng tiến lên, Thuý Ngân ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đó, nhan sắc, vóc dáng của Thuý Ngân đều được người hâm mộ đánh giá cao. Tuy nhiên, cuối cùng cô chỉ dừng chân ở vị trí top 20, người đăng quang là Ngọc Hân. 1 năm sau đó, với tư cách Á khôi Trang sức Thúy Ngân trở thành đại diện Việt Nam đến cuộc thi cuộc thi Nữ Hoàng du lịch quốc tế và dừng chân ở top 15.

Sau cuộc thi này, Thuý Ngân không tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp mà chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn đánh dấu bước chuyển mình đầy thành công của Thuý Ngân là Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tiếp đó, cô tham gia Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió... Những năm gần đây, Thuý Ngân còn lấn sân sang lĩnh vực gameshow như: Chạy Đi Chờ Chi, 7 Nụ Cười Xuân, Hành Trình Rực Rỡ... và trở thành một trong những nhân tố có màu sắc riêng của chương trình.