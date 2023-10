Luna Đào bắt bẻ Mai Ngô từng câu ở KOC VIETNAM 2023, Kỳ Duyên không thể chen ngang

Trước thềm lên sóng vào 3/11, KOC VIETNAM 2023 liên tục tung ra những đoạn teaser ngắn nhá hàng về tập phát sóng đầu tiên. Những màn tranh luận giữa Mai Ngô - Luna Đào đã trở thành chủ đề được bàn tán trên MXH. Không hổ danh những nhân tố cá tính của truyền hình thực tế, ở tập 1, Mai Ngô - Luna Đào chẳng ai chịu nhường ai, chỉ hướng tới mục tiêu sẽ có đội hình mạnh toàn những thí sinh "nặng ký" trong team mình.

Mai Ngô - Luna Đào tranh nhau giành thí sinh mạnh về đội ở KOC VIETNAM 2023

Trong đoạn clip mới nhất, Mai Ngô ra sức chiêu mộ thí sinh: "Một mình mình thì có thể đi nhanh nhưng không thể đi xa". Luna Đào cũng chẳng vừa khi đáp lại: "Nhưng mà đi xa chưa chắc gì đi đến nơi mà mình muốn".

Mai Ngô không chịu thua khi tiếp tục: "Để đi dài và đi sâu thì cảm xúc và năng lượng sẽ phù hợp với những người sáng tác hơn". Nghe đến đây, Luna Đào bất ngờ ẩn ý chuyện Mai Ngô đi trễ, còn mình là người đúng giờ khi ghi hình chương trình: "Em chỉ cần hỏi ekip sẽ biết ai là người stand by (có mặt ở trường quay) đúng giờ nhất và xem người cảm xúc nhất có phải là người hỗn độn trong lịch trình hay không". Nghe những chia sẻ của đối thủ, Mai Ngô lộ rõ biểu cảm hoang mang. Á quân The New Mentor nhất quyết không từ bỏ cơ hội mời thí sinh mạnh về đội: "Chị sẽ hướng cho em đi đến một tương lai rất xa. Chị đã phải chinh chiến qua 10 năm, đến khi chị trở lại, chị mới có thể tìm được sự cân bằng. Đấy là giá trị rất quý báu chị có thể dành cho em".

Mai Ngô hoang mang khi nghe Luna Đào ẩn ý "tố" cô đi trễ

Xem qua đoạn teaser mới của KOC VIETNAM 2023, không ít cư dân mạng nhận xét Luna Đào quả là nhân tố đáng gờm khi lần đầu ngồi "ghế nóng" đã đủ sức khiến người mẫu cá tính như Mai Ngô cũng phải im lặng, ngay cả host Kỳ Duyên cũng không thể cắt ngang màn tranh luận của 2 master.



Nhiều cư dân mạng để lại bình luận cho rằng Kỳ Duyên như "tàng hình" khi Mai Ngô - Luna Đào giành thí sinh

Với màn thể hiện của Luna Đào, netizen đã dành nhiều lời khen: "Luna không những trải nghiệm nhiều mà vốn từ còn rộng, đầu nhảy số nhanh nữa", "Lập luận ngôn từ Luna Đào phát ngôn nghe lôi cuốn thật sự. Nói nhanh nhưng vẫn trọn vẹn nghe đã tai"...

Sau khi giành ngôi vị Á quân The New Mentor, Mai Ngô được trông đợi khi ngồi "ghế nóng" ở KOC VIETNAM 2023. Việc Luna Đào - Mai Ngô đối đầu trên cương vị master dẫn dắt các thí sinh hứa hẹn sẽ tạo nên những tình tiết thú vị ở chương trình năm nay.

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác.

Với sự tham gia của hàng loạt KOC đang thu hút sự chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng như Bạch Ngọc Anh Thư (Bnat), Ngọc Kem, Thiện Nhân, Phương Oanh Daily, Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Minh Trường, Ngọc Kem... KOC VIETNAM 2023 sẽ đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn và tạo nên một sân chơi thật sự chất lượng cho các KOC tài năng.

Chương trình được phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn, bắt đầu từ ngày 3/11/2023.