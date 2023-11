Thảm đỏ KOC VIETNAM 2023: Kỳ Duyên lộ diện nổi bật, Mai Ngô - Luna Đào đọ sắc gây chú ý

Tối 1/11, họp báo ra mắt KOC VIETNAM mùa 2 được diễn ra tại TP.HCM. Giữ vai trò host và master của chương trình, bộ ba Kỳ Duyên - Mai Ngô - Luna Đào đã đổ bộ sự kiện. Kỳ Duyên gây chú ý với "cây đồ" độc đáo, khoe visual sắc sảo. Trong khi đó, Mai Ngô trưng trổ body gợi cảm trong bộ cánh đỏ rực và tạo điểm nhấn là khăn trùm đầu. Trùng hợp thay Kỳ Duyên cũng xuất hiện với style tương tự, qua đó vô tình tạo nên màn đụng độ ngay tại sự kiện.

Gây chú ý không kém chính là màn lộ diện của Luna Đào. Master của KOC VIETNAM gây ấn tượng khi đôi chân dài và thần thái sang chảnh trên thảm đỏ. Có thể nói, sự xuất hiện của bộ ba host Kỳ Duyên và master Mai Ngô - Master Luna Đào với nhiều màn tương tác thú vị, phần nào hứa hẹn tính giải trí và những màn tung hứng không thể bỏ qua trong chương trình năm nay.

Khoảnh khắc Kỳ Duyên và Mai Ngô "đụng style" tại thảm đỏ KOC VIETNAM 2023

Khoảnh khắc Luna Đào khoe sắc trên thảm đỏ KOC VIETNAM 2023

Kỳ Duyên xuất hiện nổi bật tại buổi họp báo ra mắt KOC VIETNAM 2023

Mai Ngô ghi điểm với nét gợi cảm trên thảm đỏ

Luna Đào gây chú ý với đôi chân dài nuột nà

Bước sang mùa thứ hai, KOC VIETNAM 2023 đã tái xuất với một phiên bản hoàn toàn mới. Giống như chủ đề "Best Version Of My Sell", chương trình đem đến hành trình nâng cấp bản thân của 20 thí sinh - 20 KOC đầy triển vọng như Bạch Ngọc Anh Thư (Bnat), Ngọc Kem, Thiện Nhân, Phương Oanh Daily, Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Minh Trường, Ngọc Kem... Dàn thí sinh chất lượng phần nào cho thấy, KOC VIETNAM 2023 sẽ là cuộc chiến gay cấn, hấp dẫn của những chiến binh nghìn máu.

20 thí sinh được chia làm 2 đội, được master Mai Ngô và Luna Đào chỉ dẫn. Ở KOC VIETNAM 2023, Kỳ Duyên sẽ là host và giám khảo, là người dẫn dắt cuộc đua của 2 team master xuyên suốt chương trình. Trong nhiều tình huống, host sẽ là người đưa ra quyết định sau cùng về việc một thí sinh được ở lại hay phải rời đi.

Bộ 3 quyền lực cùng các thí sinh hào hứng xem công chiếu trước tập 1 chương trình

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác. KOC VIETNAM mùa 2 có tổng cộng 9 tập với các phần thử thách livestream, sáng tạo nội dung xoay quanh những kỹ năng cần có của một KOC.

Chương trình được phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn, bắt đầu từ ngày 3/11/2023.