Bùng nổ drama trong trailer chính thức KOC VIETNAM 2023: Kỳ Duyên bị nói "đì thí sinh", Mai Ngô - Luna Đào căng thẳng

Tối 1/11, KOC VIETNAM 2023 tung trailer hé lộ thể lệ cuộc thi cùng những chi tiết "căng cực" giữa các thí sinh và dàn master. Ở mùa 2 của KOC VIETNAM, Hoa hậu Kỳ Duyên giữ vai trò host quyền lực, Mai Ngô và Luna Đào là master của 2 team đối đầu nhau. Theo đó, ở mỗi tập của KOC VIETNAM mùa thứ 2, các thí sinh sẽ phải trải qua 2 thử thách: Sản xuất video review sản phẩm, thực hiện phiên livestream hấp dẫn về nội dung với mục đích bùng nổ doanh thu.

Từ những hình ảnh đầu tiên được công bố, có thể thấy chương trình vô cùng đầu tư với set quay, đạo cụ hoành tráng, bắt mắt. Các thử thách sát với thực tế giúp các thí sinh có thể tận dụng kỹ năng để toả sáng. Trong trailer, Reency Ngô - thí sinh có hơn 11 triệu người theo dõi trên mạng xã hội bất ngờ "tố" host: "Mình thấy là giám khảo Kỳ Duyên hơi đì trong chương trình này". Dù chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng Kỳ Duyên gây chú ý với câu nói: "Đây là cái clip tệ nhất từ đầu đến giờ", tiếp theo đó là cảnh 1 thí sinh bật khóc nức nở nói: "Khoảnh khắc chị Duyên nói với mình như thế, mình không thể kiềm chế cảm xúc".

Reency Ngô bất ngờ nói Kỳ Duyên "đì" trong chương trình

Thu Trà bật khóc nức nở vì không kiềm chế được cảm xúc sau 1 câu nói của Kỳ Duyên

Nhiều thí sinh rơi nước mắt trong đoạn trailer KOC VIETNAM 2023

Không chỉ là drama giữa Kỳ Duyên và các thí sinh mà tại KOC VIETNAM 2023 còn có những màn đối đáp không ai nhường ai đến từ huấn luyện viên Mai Ngô và Luna Đào. Trong trailer, Mai Ngô bất ngờ nói Luna Đào phá bỏ format của chương trình. Khi Mai Ngô đang trình bày quan điểm thì Luna Đào cắt ngang: "Luna xin từ chối lắng nghe điều này, nếu Mai thấy bạn xứng đáng có thể chừa 1 chỗ cho bạn ở trước đó".

Sau câu nói này, Mai Ngô tiếp tục khẳng định Luna Đào đã sai rồi lắc đầu với vẻ mặt "xịt keo" đầy bất lực. Chỉ với vài giây được hé lộ đã làm khán giả vô cùng mong chờ xem chuyện gì xảy ra trong chương trình khiến cả 2 huấn luyện viên và các thí sinh đều căng thẳng ra mặt như thế kia.

Luna Đào lần đầu xuất hiện với vai trò master ở chương trình thực tế

Trong khi đó, Mai Ngô có nhiều kinh nghiệm với vai trò này

Mai Ngô đang phát biểu bỗng dưng đứng hình vì Luna Đào từ chối lắng nghe

Mai Ngô lắc đầu rồi nói: "Luna đã sai lầm rồi"

Mùa 2 KOC VIETNAM có chủ đề Best Version Of My Sell - nơi các KOC trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. KOC VIETNAM tiếp tục là "cuộc chiến" của những nhà sáng tạo nội dung xuất sắc, "chạy đua" với thời gian để thực hiện những đoạn video triệu view, kéo doanh thu cho sản phẩm. Ở màn tái xuất lần này, không gian xưởng sáng tạo nội dung KOC Campus và kho sản phẩm đề bài Magic Mall gây ấn tượng với khán giả. Tất cả đều được đầu tư hoành tráng cùng diện mạo hoàn toàn mới, được nâng cấp hẳn so với mùa đầu tiên.

Các thí sinh gấp rút, căng thẳng khi thực hiện các thử thách của chương trình

Kỳ Duyên hào hứng giới thiệu sẽ có những cảnh tượng chưa từng thấy trong chương trình KOC VIETNAM 2023

Giữa các thí sinh cũng xảy mâu thuẫn khi giải quyết đề bài của chương trình

KOC VIETNAM 2023 được tổ chức bởi Công ty cổ phần VCCorp và đơn vị đồng tổ chức TikTok Shop, kết hợp cùng các đối tác, đơn vị khai thác và hỗ trợ chuyên môn khác.

Với sự tham gia của hàng loạt KOC đang thu hút sự chú ý và nhận được nhiều kỳ vọng như Bạch Ngọc Anh Thư (Bnat), Ngọc Kem, Thiện Nhân, Phương Oanh Daily, Tạ Công Bằng, Huỳnh Bảo, Minh Trường, Ngọc Kem... KOC VIETNAM 2023 sẽ đem tới nhiều tình tiết hấp dẫn và tạo nên một sân chơi thật sự chất lượng cho các KOC tài năng.

Chương trình được phát sóng vào 20h30 thứ Sáu hàng tuần trên YouTube SuperShow Official và fanpage Kenh14.vn, bắt đầu từ ngày 3/11/2023.