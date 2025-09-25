Bé gái rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa tầng 13 và cái kết

Vào lúc 5h56 chiều 16/9, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một khu chung cư ở Lengshuijiang, Loudi, Hồ Nam, Trung Quốc, khi bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa ở tầng 13.

Vào lúc đó, cô Wu Yumei, sống ở tầng 14, đang chuẩn bị bữa tối thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ từ ban công nhà mình. Cô vội vã chạy đến và thấy bé gái bị kẹt bên ngoài cửa sổ. Không chần chừ, cô Wu giữ chặt đứa trẻ, trấn an bé trong khi hướng dẫn con trai gọi cảnh sát và chia sẻ video cầu cứu trong nhóm trò chuyện của cư dân.

Bé gái được giải cứu khi rơi xuống mái che mưa ở tầng 13.

Hàng xóm nhanh chóng đến để tham gia nỗ lực cứu hộ. Khoảng 4 phút sau, cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã cố định bé gái bằng dây an toàn và phá vỡ cửa sổ kính tầng 13 để kéo bé vào trong an toàn.

Nhờ được giải cứu nhanh chóng, bé gái chỉ bị trầy xước nhẹ ở cánh tay. Tuy nhiên, cô Wu bị bầm tím ở tay vì giữ đứa trẻ quá lâu.

Sau đó, cha mẹ cô bé đã đến thăm và bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng cô Wu đã cho con gái họ "một cuộc đời thứ hai". Cô Wu cũng được chương trình Năng lượng Tích cực Mỗi ngày của Alibaba trao tặng giải thưởng 5.000 Nhân dân tệ, nhưng cô đã khiêm tốn từ chối và nói: "Cứu người là bản năng. Hãy để số tiền đó đến tay những người cần nó hơn".