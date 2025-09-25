Người đàn ông sống cả năm trong nhà nghỉ giá rẻ, sau khi qua đời em trai đến nhà bàng hoàng phát hiện: “Sao anh tôi có 140 tỷ đồng?”

Năm 2020, một lập trình viên đã nghỉ hưu Ramann Shukla đã qua đời ở tuổi 64 sau một cơn đau tim. Khi em trai đến dọn dẹp nhà cửa, anh bàng hoàng phát hiện Ramann Shukla đã tích trữ 60.000 món đồ chất đầy 3 phòng ngủ, một căn hộ cho thuê, hai gara xe.

Hơn 60.000 món đồ đã được tìm thấy ở nhà và một căn hộ khác, nhiều món đồ còn chưa được mở

"Kho báu" khổng lồ bao gồm một số truyện tranh đã không còn bán trên thị trường

Trong đó có nhiều đồ lưu niệm giá trị của các huyền Beatles và Elvis Presley, 6.000 cuốn truyện tranh, 4.000 sách quý hiếm, 3.000 bộ dụng cụ hóa học, 12 cây đàn guitar từ thập niên 60s, 70s và vô số đồ trang trí. Một đĩa LP Hard Day's Night hiếm của The Beatles có chữ ký của Fab Four giá trị lên tới 4.000 bảng Anh (140 triệu đồng). Em trai sững sờ khi biết tổng giá trị các món đồ ước tính khoảng 4 triệu bảng Anh (khoảng 140 tỷ đồng).

“Em trai Shukla rất sốc vì không hề biết tại sao anh mình lại có khối tài sản lớn đến như vậy và làm thế nào để trả tiền cho tất cả món đồ đó. Anh ấy nói anh mình chỉ là một lập trình viên bình thường thôi. Chính vì nhà đã chật ních đồ đạc, Shukla đã chuyển đến sống một mình trong một nhà nghỉ giá rẻ tại địa phương trong năm tháng cuối đời”, một người hàng xóm cho biết.

Hàng xóm cũng nói ông Shukla bắt đầu đặt nhiều món hàng online từ năm 2002, suy đoán có thể người đàn ông này dự định bán chúng đi để trang trải cuộc sống nghỉ hưu.

Nhân viên vệ sinh cần khoảng thời gian dài để dọn dẹp, phân loại các món đồ người chủ cũ để lại

Loạt album của huyền thoại Beatles cũng được giữ gìn cẩn thận

8 công nhân đã làm việc liên tục 180 giờ trong 6 tuần để dọn và sắp xếp lại toàn bộ bộ sưu tập Ramann Shukla sở hữu, dùng 3 chiếc xe tải để chuyển đi. Nhiều người nói rằng chuyện này “thật không thể tin được”, gọi Ramann Shukla là “người tích trữ nhiều nhất nước Anh” khi sưu tầm đủ các món đồ để có thể mở một triển lãm sáng tạo.

Cuối cùng, BST của Ramann Shukla đã được đem đi đấu giá và số tiền thuộc về em trai Shukla. Trước sự giàu có bất ngờ, người em cho biết anh thấy cảm xúc lẫn lộn, vừa ngạc nhiên vừa buồn khi anh trai ra đi quá đột ngột.