Đang uống nước, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ ngã từ ban công tầng 2 xuống đất

India Today đưa tin, một người đàn ông 25 tuổi đã ngã từ tầng hai của một tòa nhà ở Jodhpur, Rajasthan, Ấn Độ, bị gãy chân và nhiều thương tích nghiêm trọng khác.

Một đoạn video từ camera giám sát về vụ việc, hiện đã lan truyền rộng rãi, cho thấy nạn nhân, được xác định là Nazir, đang cầm một chai nước thì đột nhiên mất thăng bằng và ngã ngửa ra khỏi ban công.

Nazir đang làm việc ở tầng trên của một tòa nhà có cửa hàng trầu cau và cửa hàng dệt may. Khoảng 4h30 chiều ngày 9/9 (giờ địa phương), khi đang uống nước, anh được cho là đã trượt chân ngã từ ban công.





May mắn, thay vì đập xuống mặt đường cứng bên dưới, anh ta đã đáp xuống một chiếc xe tay ga đỗ ngay bên dưới, có khả năng giảm chấn động và ngăn ngừa những chấn thương đầu nghiêm trọng hơn.

Vụ việc chỉ được công chúng chú ý sau khi đoạn video được lan truyền hôm thứ Năm, đã nêu bật những điều kiện thiếu an toàn mà nhiều cư dân và công nhân phải đối mặt hàng ngày. Với ban công mở, lối đi hẹp và kết cấu cũ kỹ, ngay cả một sai lầm nhỏ cũng có thể nhanh chóng biến thành tình huống nguy hiểm.

Nazir hiện đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương.