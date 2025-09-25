Bão Ragasa đổ bộ miền Nam Trung Quốc sau khi khiến 17 người thiệt mạng tại Đài Loan (Trung Quốc)

Cây bật gốc chắn lối đi tại khu vực Ho Man Tin khi siêu bão Ragasa áp sát Hong Kong (Trung Quốc) ngày 24/9/2025 (Ảnh: AP)

Theo Reuters, bão Ragasa đã khiến 17 người thiệt mạng và làm nhiều khu vực ở Hong Kong (Trung Quốc) tê liệt do gió lớn và mưa xối xả. Cơn bão sau đó tiến về thành phố Maoming, nơi đặt một trong những trung tâm lọc dầu lớn nhất của Trung Quốc.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), ngoài số người tử vong, còn có 17 người mất tích ở huyện Hoa Liên sau khi hồ chứa tràn bờ cuốn nước vào một thị trấn. Nhiều người dân ở thị trấn du lịch Quang Phú cho biết họ không nhận được cảnh báo đầy đủ trước khi mưa lớn khiến hồ tràn.

Ở Hong Kong (Trung Quốc), sóng lớn tràn qua khu vực ven biển phía Đông và Nam, nhiều tuyến đường và nhà cửa bị ngập. Một khách sạn tại đảo Nam ghi nhận nước biển tràn vào qua cửa kính nhưng không có thương vong. Cơ quan khí tượng biển Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ về triều cường, dự báo nước dâng tới 2,8 m tại một số khu vực ở Quảng Đông.

Lực lượng hải quan địa phương hỗ trợ người dân sơ tán khỏi con phố ngập nước khi siêu bão Ragasa đi qua gần Macau, miền Nam Trung Quốc ngày 24/9/2025 (Ảnh: Xinhua/AP)

Ragasa hình thành ở Tây Thái Bình Dương tuần trước và nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão cấp 5 với sức gió hơn 260 km/h. Dù đã suy yếu, bão vẫn đủ sức quật đổ cây cối và đường dây điện. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu có thể khiến miền Nam Trung Quốc hứng chịu nhiều siêu bão hơn trong tương lai.

Khoảng 50 triệu dân tại các thành phố lớn như Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn và Đông Quan nằm trên đường đi của bão. Hơn 2 triệu người đã được sơ tán ở Quảng Đông. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc triển khai hàng chục nghìn lều, giường xếp và thiết bị cứu trợ.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), cơ quan khí tượng hạ mức cảnh báo bão từ số 8 xuống số 3 sau trưa 24/9. Ít nhất 90 người bị thương, chính quyền mở 50 điểm trú ẩn tạm thời cho gần 900 người. Một phụ nữ và con trai 5 tuổi bị sóng cuốn xuống biển hôm 23/9, hiện đang được chăm sóc tích cực.

Tại Macau, các sòng bạc buộc phải đóng cửa. Trên mạng xã hội Trung Quốc, người dân chia sẻ hình ảnh nhiều khu nghỉ dưỡng bị bịt kín cửa để chống gió mạnh và vật thể bay.