Bé 6 tháng tuổi suýt chết sau khi ngã từ ghế sofa, đây là điều bố mẹ nào cũng phải biết

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Liên Vân Cảng (Trung Quốc) đã tiếp nhận một em bé 6 tháng tuổi bị ngã từ ghế sofa xuống chiếu, gây xuất huyết nội sọ nghiêm trọng với lượng dịch não tủy lên đến 130ml, rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

May mắn thay, nhờ phẫu thuật mở sọ khẩn cấp và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện, tình trạng của em bé đã ổn định.

Tuy nhiên, trường hợp này nêu bật những sai lầm phổ biến mà các bậc cha mẹ thường mắc phải khi xử lý thương tích cho con mình, và phơi bày những mối nguy hiểm tiềm ẩn trong việc chăm sóc hàng ngày, cần được tất cả các bậc cha mẹ hết sức quan tâm.

"Bác sĩ ơi, làm ơn cứu con tôi!". Cách đây không lâu, một cặp vợ chồng lo lắng vội vã đưa con trai 6 tháng tuổi vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Theo lời kể của bố mẹ đứa bé, bé vô tình ngã khỏi ghế sofa khi đang lăn người và rơi xuống tấm chiếu bảo vệ đã được trải sẵn. Lúc đầu, bố mẹ không để ý lắm, nhưng ngay sau đó, đứa trẻ trở nên lờ đờ, khiến họ hoảng sợ và vội vàng đưa con đến bệnh viện.

Kết quả chụp CT khẩn cấp khiến mọi người rùng mình: em bé bị xuất huyết ngoài màng cứng nghiêm trọng, lên tới 130ml, kèm theo lệch đường giữa và chèn ép mô não nặng. Tình trạng vô cùng nguy kịch, cần phẫu thuật ngay lập tức; nếu không, tính mạng của em bé sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

"Một em bé 6 tháng tuổi có mạch máu mỏng manh, hộp sọ mỏng và mô não mềm yếu "như đậu phụ". Hơn nữa, thể tích máu của chúng chỉ bằng 1/10 so với người lớn, khiến ca phẫu thuật vô cùng khó khăn. Việc cầm máu nghiêm ngặt trong suốt ca phẫu thuật là rất quan trọng", bác sĩ giải thích.

Nhiều bậc cha mẹ tin rằng "việc em bé ngã khỏi giường không phải là vấn đề lớn", nhưng dữ liệu liên quan cho thấy một sự thật phũ phàng. Người ta hiểu rằng tỷ lệ chấn thương do ngã ở trẻ sơ sinh cao nhất là 1-2 tuổi, và khoảng 6 tháng tuổi, khi trẻ mới học được cách lật người, khả năng vận động tăng lên nhưng nhận thức về khả năng tự bảo vệ còn thiếu, dẫn đến nguy cơ chấn thương do ngã tăng cao.

Điều đáng báo động hơn nữa là đầu của trẻ sơ sinh chiếm 25% trọng lượng cơ thể, vượt xa con số 6% của người lớn, có nghĩa là trong hơn 90% các trường hợp ngã, trẻ sẽ tiếp đất bằng đầu.

"Sau khi trẻ sơ sinh ngã và bị thương, có thể không có dấu hiệu bên ngoài rõ ràng, nhưng có thể đã xảy ra xuất huyết nội sọ. Loại 'chấn thương tiềm ẩn' này thường nguy hiểm hơn", bác sĩ cảnh báo. Cha mẹ không nên chủ quan chỉ vì không có bất thường nào nhìn thấy được trên bề mặt sau khi ngã, và không nên bỏ qua nguy cơ tiềm tàng của chấn thương nội sọ.

Cách xử lý đúng cách khi trẻ bị ngã

Khi trẻ sơ sinh lớn lên, các cử động của chúng trở nên linh hoạt hơn, chẳng hạn như lật người và bò. Nhiều trường hợp trẻ ngã từ giường xảy ra trong những khoảnh khắc mà cha mẹ nghĩ, "chỉ một phút thôi" hoặc "bé đang ngủ, nên sẽ không sao". Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng một khi trẻ sơ sinh có thể lật người, không bao giờ được để trẻ một mình trên giường, ghế sofa, bàn hoặc những nơi cao khác. Giường cũi phải có lan can bảo vệ chắc chắn, và không nên đặt gối, đồ chơi, chăn dày hoặc các vật dụng tương tự trên giường để tránh trẻ giẫm phải và ngã. Ngoài ra, có thể đặt một tấm thảm mềm trên sàn nhà, và không nên đặt các vật sắc nhọn gần giường để giảm thiểu nguy cơ bị thương do ngã.

Nếu trẻ sơ sinh vô tình ngã khỏi giường, phản ứng đầu tiên của nhiều bậc cha mẹ là bế trẻ lên, lắc mạnh và xoa chỗ bị va đập. Họ không hề biết rằng đây là sai lầm nguy hiểm nhất! Việc lắc mạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng xuất huyết nội sọ, và hậu quả có thể nghiêm trọng hơn cả chính cú ngã.

Cách xử lý đúng như sau:

- Quan sát xem em bé có tỉnh táo không, có khóc không và tay chân có cử động bình thường không;

- Không bế em bé lên ngay lập tức, và không lắc hoặc xoa vào vùng bị thương;

- Theo dõi sát sao tình trạng của em bé trong 24-72 giờ tiếp theo. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, chẳng hạn như nôn mửa (đặc biệt là nôn trào), lờ đờ và khó tỉnh dậy, cáu kỉnh và khóc không ngừng, mắt lờ đờ, co giật, bỏ bú hoặc lờ đờ, hãy đưa em bé đến bệnh viện ngay lập tức để chụp CT sọ não nhằm loại trừ tổn thương nội sọ.

Chỉ vì ai đó trông có vẻ ổn không có nghĩa là họ thực sự ổn. Thời gian nguy hiểm nhất đối với xuất huyết nội sọ muộn là 24-72 giờ sau khi ngã. Cha mẹ phải luôn cảnh giác và không bao giờ được chủ quan.

Một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hối tiếc suốt đời. Các chuyên gia nhắc nhở tất cả các bậc phụ huynh hãy ưu tiên sự an toàn của con cái tại nhà, ghi nhớ các quy trình đúng đắn khi xử lý té ngã và chia sẻ cảnh báo an toàn này với nhiều người thân và bạn bè hơn để nhiều gia đình có thể hiểu được rủi ro, tránh tổn hại và bảo vệ sự phát triển khỏe mạnh của con cái họ.

Nguồn và ảnh: QQ