Loại virus âm thầm có thể gây ung thư ở cả nam và nữ

Theo ThS.BS Lê Thanh Khôi, Trưởng Hội đồng chuyên môn Y khoa, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, HPV là virus lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Những người chưa tiêm ngừa nhưng quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình hoặc có bạn tình từng nhiễm HPV là nhóm có nguy cơ cao mắc virus này.

Ngoài ra, nguy cơ nhiễm HPV cũng tăng ở những người có hệ miễn dịch suy giảm như người nhiễm HIV, người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch hoặc mắc các bệnh khiến cơ thể suy yếu khả năng đào thải virus.

“Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi cũng là nhóm nguy cơ cao do bắt đầu hoạt động tình dục và có khả năng tiếp xúc với virus nhiều hơn”, bác sĩ Khôi cho biết.

Không chỉ gây ung thư cổ tử cung

ThS.BS Lê Thanh Khôi cho hay, HPV có thể xuất hiện ở mọi giới tính. Đặc biệt, các chủng HPV nguy cơ cao như type 16 và 18 có liên quan chặt chẽ đến ung thư cổ tử cung nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Đáng chú ý, HPV không chỉ gây ung thư cổ tử cung mà còn liên quan đến nhiều bệnh lý nguy hiểm khác như sùi mào gà, ung thư hậu môn, ung thư dương vật và ung thư vòm họng ở cả nam lẫn nữ.

Thực tế này cho thấy HPV không còn là vấn đề sức khỏe của riêng phụ nữ mà đã trở thành mối nguy cộng đồng cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Trong bối cảnh HPV có nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung được Bộ Y tế bổ sung vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine, các chuyên gia cho rằng việc hiểu đúng về HPV và chủ động tiêm ngừa đóng vai trò rất quan trọng.

Theo bác sĩ Khôi, bệnh do HPV hiện là một trong 9 bệnh được bổ sung vào danh mục này, cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn đối với nguy cơ do virus gây ra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng khuyến cáo sử dụng vaccine HPV cho nữ thanh thiếu niên nhằm giảm nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung trong tương lai. Nhiều quốc gia hiện đã mở rộng tiêm phòng cho cả nam giới để giảm nguy cơ lây truyền virus và bảo vệ cộng đồng.

Các chuyên gia nhận định, tiêm vaccine đúng độ tuổi có thể giúp cơ thể tạo miễn dịch trước khi tiếp xúc với virus, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến HPV.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Bên cạnh tiêm vaccine, bác sĩ Khôi khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống tình dục an toàn, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm các bệnh lý liên quan đến HPV.

Đối với phụ nữ, việc tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi bệnh thường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu.

Nhiều chuyên gia cho rằng, điều đáng lo ngại hiện nay là không ít người trẻ vẫn còn chủ quan với HPV vì cho rằng mình “không thuộc nhóm nguy cơ”. Trong khi đó, virus này có thể tồn tại nhiều năm trong cơ thể mà không gây triệu chứng rõ rệt.

Các bác sĩ nhấn mạnh, nâng cao nhận thức cộng đồng về HPV và tăng tỷ lệ tiêm vaccine là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng ung thư trong tương lai.