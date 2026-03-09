Bé 1 tuổi bị bỏng mặt, gia đình bôi đầy kem đánh răng theo “mẹo dân gian”: Bác sĩ cảnh báo có thể gây nhiễm trùng nặng

Gần đây, một bé trai 1 tuổi 1 tháng tên Dương Dương (Trung Quốc) không may bị bỏng khi đang chơi ở nhà. Sự việc khiến nhiều bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo về những sai lầm phổ biến khi xử lý vết bỏng ở trẻ nhỏ.

Theo thông tin được chia sẻ, khi đang chơi trong nhà, bé Dương Dương vô tình ngã vào một chậu than đang cháy bên cạnh. Bên trong chậu lúc đó vẫn còn than củi đỏ lửa.

Dù người thân lập tức bế bé ra khỏi chậu than, nhưng nhiều tia than đã bắn lên mặt khiến vùng má phải của bé nhanh chóng bị đỏ, sưng và nổi nhiều bóng nước.

Trong lúc hoảng loạn, người nhà nhớ tới một “mẹo dân gian” thường được truyền miệng: bôi kem đánh răng lên vết bỏng để tránh để lại sẹo. Vì vậy, họ đã bôi một lớp kem đánh răng dày lên mặt bé rồi mới đưa trẻ tới bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ: Đây là cách xử lý hoàn toàn sai

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, bác sĩ Ngô Chí Bình, khoa Phẫu thuật tạo hình – Bệnh viện Nhi Giang Tây cho biết việc bôi kem đánh răng lên vết bỏng là một sai lầm nghiêm trọng .

Theo bác sĩ, kem đánh răng không phải là sản phẩm vô trùng. Trong thành phần của nó có nhiều chất như chất mài mòn, fluor, chất tạo bọt… Những thành phần này đối với vùng da đang bị bỏng, phồng rộp hoặc tổn thương đều được xem là dị vật từ bên ngoài .

Khi bôi lên vết thương, các chất này có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng , khiến trẻ đau đớn hơn, vết thương lâu lành, thậm chí có thể dẫn tới sẹo nặng hoặc những phản ứng nghiêm trọng hơn.

Quá trình xử lý vết thương gặp nhiều khó khăn

Ngay sau khi đánh giá tình trạng của bé, bác sĩ đã nhanh chóng yêu cầu đội ngũ y tế tiến hành làm sạch vết thương.

Tuy nhiên, lớp kem đánh răng đã bám khá chặt vào vùng da bị bỏng. Để tránh làm tổn thương thêm làn da vốn rất nhạy cảm của trẻ, các nhân viên y tế phải thao tác hết sức nhẹ nhàng.

Họ dùng nước muối sinh lý để rửa nhiều lần , sau đó cẩn thận lau sạch từng chút một cho đến khi toàn bộ kem đánh răng được loại bỏ. Chỉ khi đó, tình trạng thật sự của vết bỏng trên mặt bé mới được nhìn rõ.

Dựa vào mức độ đỏ, sưng và tình trạng vỡ của các bóng nước, bác sĩ đã đánh giá độ sâu cũng như diện tích vùng bỏng để xây dựng phác đồ điều trị chống nhiễm trùng và thúc đẩy phục hồi phù hợp .

Bên cạnh đó, điều dưỡng trưởng Lan Bình cũng hướng dẫn chi tiết cho gia đình cách chăm sóc vết thương tại nhà, bao gồm việc vệ sinh vết thương, sử dụng thuốc, chế độ ăn uống và cách theo dõi quá trình hồi phục.

Các bác sĩ đặc biệt nhắc nhở gia đình không nên tiếp tục áp dụng các “mẹo dân gian” chưa được kiểm chứng , tránh gây tổn thương thêm cho trẻ.

Hiện tại, tình trạng vùng mặt của bé Dương Dương đang dần cải thiện.

Bác sĩ hướng dẫn cách xử lý đúng khi trẻ bị bỏng

Theo các chuyên gia y tế, khi trẻ bị bỏng, phụ huynh nên ghi nhớ nguyên tắc “xả – cởi – che – đưa đi cấp cứu” .

Xả (làm mát):

Ngay lập tức xả vùng bị bỏng dưới vòi nước sạch ở nhiệt độ thường trong khoảng 15–20 phút. Với vùng mặt khó xả trực tiếp, có thể dùng khăn sạch thấm nước mát để chườm. Tuyệt đối không chườm đá trực tiếp lên vết bỏng.

Cởi (loại bỏ quần áo):

Sau khi làm mát, nhẹ nhàng cởi quần áo ở khu vực bị bỏng khi vẫn đang xối nước. Nếu quần áo dính vào da, nên dùng kéo cắt ra, không cố gắng giật mạnh.

Che (bảo vệ vết thương):

Dùng gạc vô trùng hoặc vải cotton sạch, không xơ phủ nhẹ lên vết thương để tránh nhiễm bẩn.

Đưa đi bệnh viện:

Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng điều trị bỏng. Trong quá trình di chuyển cần giữ ấm cho trẻ. Tuyệt đối không bôi kem đánh răng, nước tương, thuốc lá hay bất kỳ “mẹo dân gian” nào lên vết bỏng .

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng xử lý đúng ngay từ đầu có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế sẹo và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ nhỏ.

