Nhờ người truyền dịch tại nhà, hai người phụ nữ ở Phú Thọ nguy kịch

Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông (Phú Thọ) đã tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp Phản vệ độ III nguy kịch do tự ý tiêm truyền thuốc tại nhà. Rất may, cả 2 bệnh nhân đều được cấp cứu kịp thời và đang dần ổn định sức khỏe.

Cụ thể, trường hợp người bệnh N.T.M (68 tuổi, Hiền Quan) có tiền sử ở nhà bị ngã đi khám tại phòng khám tư bị rạn xương sườn, 3 ngày sau xuất hiện mệt mỏi nhiều nên đã gọi người đến tiêm truyền tại nhà. Khoảng 1 giờ từ khi truyền đột ngột xuất hiện: Rét run, da xanh tái, khó thở, mệt lả.

Người bệnh được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế cấp cứu trong tình trạng: mạch nhanh nhỏ, tụt huyết áp nghiêm trọng. Xét nghiệm máu cho thấy chỉ số men gan tăng cao, chức năng thận suy giảm, biểu hiện tình trạng thiếu oxy mô.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: TTYTCC.

Bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ III do thuốc không xác định và được xử trí khẩn cấp theo phác đồ điều trị phản vệ, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 3 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện rõ rệt. Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Tương tự, trường hợp người bệnh T. (78 tuổi, Vạn Xuân) có tiền sử tăng huyết áp lâu năm. Do cảm thấy mệt, bệnh nhân đã gọi người đến truyền đạm tại nhà. Sau truyền 03 tiếng, người bệnh xuất hiện triệu chứng nôn mửa nghiêm trọng, da xanh tái, trống ngực, kèm mệt đuối.

Khi vào viện, huyết áp bệnh nhân tụt nặng, men gan tăng cao. Người bệnh được chẩn đoán: Phản vệ độ III nghi do thuốc trên nền tăng huyết áp; suy yếu do tuổi già.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã xử trí Adrenalin và hồi sức tích cực theo phác đồ cấp cứu phản vệ. Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và ăn uống bình thường.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông cho biết, sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh, diễn biến nặng, nguy kịch chỉ trong vài phút đến vài giờ và có thể đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, người bệnh không tự ý mua và dùng thuốc tại nhà khi không có chỉ định và theo dõi y tế; không sử dụng thuốc, dịch truyền không được kê đơn, không rõ nguồn gốc. Đồng thời, không nghe theo lời mách/ truyền miệng về việc tự ý tiêm, truyền đạm tại nhà cho khỏe, truyền nước cho đỡ mệt.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc, dịch truyền khi không có chỉ định của bác sĩ; không dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc nghe theo truyền miệng về việc truyền dịch, đạm tại nhà.

Sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh, diễn biến nặng chỉ trong vài phút đến vài giờ và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, mọi chỉ định tiêm truyền phải do bác sĩ chuyên môn thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện cấp cứu.

